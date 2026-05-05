Basket DR2, Bellaria e Lions Coriano: buona la prima
In gara1 del primo turno dei playoff vinxono anche Guelfo, Tigers, Grifo e Villanova Tigers
I risultati delle gare di andata del primo turno dei playoff del campionati DR1 di basket - gironi E-F
PLAY OFF Ottavi di finale
Gironi E-F
GUELFO BASKET – BASKET 2000 SAN MARINO 80 – 44
(18-12; 48-26; 64-38)
Castel Guelfo: Iocolano 8, Rubbi, Ricci Lucchi 7, Curione 20, Lazzari, Calamelli, Piombo 14, Degli Esposti Castori 3, Santini 11, Febbo 17, Brignani. All. Simeone.
San Marino: Borello 5, Guida 5, Stefanelli, Zavoli, Merlini, Lettoli 9, Ronci, Riccardi 11, Liberti 10, Fiorani 4. All. Del Bianco.
TIGERS BASKET 2014 – S. MAMOLO BASKET 60 – 47
(19-18; 32-27; 50-39)
Tigers Forlì: Guaglione 13, Gardini 8, Martinelli 7, Bocchini 7, Coralli 7, Goracci 7, Poni 6, Sanzani 2, Mariani 2, Ruffilli 1, Petrini. All. Valgimigli.
San Mamolo: Marega 13, Grasso 8, Madella 7, Martinotti 6, Somacher 5, Meluzzi 4, Casadei 2, Pedrielli 2, Nosari, Di Pace, Tamburini, Facchetti. All. Mazzanti.
FARO – COMPAGNIA DELL’ALBERO 72 – 68
(21-28; 31-42; 52-51)
Argenta: Bonora, Mambelli 8, Cai Ma. 3, Santi 2, Andolfo, Giordani 28, Cai Mi. 2, Malagolini 6, Agriesti, Pasetti 2, Dalpozzo M. 16, Raggi 5. All. Ricci Maccarini.
Ravenna: Valeriani 4, Faye 6, Licchetta 2, Bomben 10, Kertusha 9, Polyeshchuk 7, Petullà 8, Beghi 2, Fussi 12, Costantini 6, Mularoni 2, Chiarini. All. Senni.
BELLARIA BASKET – LIBERTAS SAN FELICE 84 – 65
(23-11; 42-24; 63-42)
Bellaria: Donati 6, Paoletti 13, Innocenti 12, Lucchi, Rossi, Santoro 9, Naccari, Raffaelli 3, Raschi 27, Torroni, Del Turco 14, Bussi. All. Porcarelli.
San Felice: Mongaretto 2, Morara 8, Monetti 21, Ferrari 10, Boccardo 10, Guarducci 5, Giombini 8, Ansaloni 1, Webber ne. All. Bellandi.
GRIFO BASKET 1996 – A.I.C.S. BASKET 66 – 51
(15-6; 27-19; 41-32)
Grifo Imola: Bassi, Santini 6, Plebani, Barbieri 5, Boero 4, Albonetti 7, Galvani 20, Frassineti 3, Franzoni 2, Pirazzini 11, Idrizaj ne. All. Vespignani.
AICS Forlì: Adamo 14, Perugini 3, Gigliotti 3, Betti, Gasperini 2, Godoli 2, Scozzoli 2, Servadei 11, Pambianco 7, Quercioli 2, Ricci 4, Saragoni 1. All. Barocci.
VILLANOVA BASKET TIGERS – IN FIERI 59 – 55
(14-18; 26-27; 44-40)
Villa Verucchio: Buo A. 15, Zagano 3, Tomasi 15, Rossi 4, Campidelli 11, Buo S. 5, Guiducci T. 5, Di Giacomo, Bronzetti, Cameli ne. All. Ravello.
San Lazzaro: Rebeggiani 2, Tuccillo 16, Candini 3, Mengoli 7, Paolucci 2, Boni, Fabbri 10, Pierini 3, Marinelli 7, Guidetti M. 5. All. Guidetti D.
PV BOLOGNA – LIONS ACADEMY 43 – 65
(9-15; 21-31; 31-50)
Coriano: Vettori 15, Ottaviani 14, Botteghi 9, Chisté 7, Rossi 6, Arcangeli 5, Bedetti 4, Cervetti 3, Salvadori 2, Jovanovic, Zonghetti, Liberati. All. Middleton.
WELLNESS PROJECT – MEDICINA BASKET 2007 75 – 55
(25-19; 50-29; 63-36)
Medicina: Barba 16, Righi 7, Bacci 5, Lenzarini 3, Vignudelli 11, Martelli Mi 2, Ugolini 5, Marinello 2, Trippa 3, Castellari 6. All. Regazzi.
PV BOLOGNA – LIONS ACADEMY 43 – 65
(9-15; 21-31; 31-50)
Coriano: Vettori 15, Ottaviani 14, Botteghi 9, Chisté 7, Rossi 6, Arcangeli 5, Bedetti 4, Cervetti 3, Salvadori 2, Jovanovic, Zonghetti, Liberati. All. Middleton.
WELLNESS PROJECT – MEDICINA BASKET 2007 75 – 55
(25-19; 50-29; 63-36)
Medicina: Barba 16, Righi 7, Bacci 5, Lenzarini 3, Vignudelli 11, Martelli Mi 2, Ugolini 5, Marinello 2, Trippa 3, Castellari 6. All. Regazzi