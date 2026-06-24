Basket DR2, Bellaria: il nuovo coach è Cristian Evangelisti

Classe 1974, ha una carriera di eccellente profilo a livello senior, da capoallenatore e anche da assistente

Il nuovo allenatore della squadra di Divisione Regionale 2 del Bellaria Basket è Cristian Evangelisti. Evangelisti, classe ’74, ha una carriera di eccellente profilo a livello senior, da capoallenatore e anche da assistente. La prima esperienza da head coach è nel 2006 a Rimini con le ragazze dell’Happy Basket.

Poi è stato viceallenatore di Massimo Padovano e Massimo Bernardi agli Angels Santarcangelo fino alla A Dilettanti, l’attuale B Nazionale. Vive le esperienze da capoallenatore ai Villanova Tigers, a più riprese tra Dr1 e Promo, e in mezzo agli Angels Santarcangelo e alla Santarcangiolese Basket in Serie C. Dopo la prima esperienza ai Tigers, è stato assistente di Franco Foschi alla Pallacanestro Titano in C1.



L’idea di rivolgersi a Evangelisti come punto di riferimento tecnico della prima squadra è stata immediata, istantanea quando si è aperta la necessità di dover scegliere il nuovo capoallenatore al posto di coach Simone Porcarelli.



La grande famiglia del Bellaria Basket accoglie con gioia coach Cristian Evangelisti e gli dà un calorosissimo benvenuto in biancazzurro

