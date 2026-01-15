Basket DR2, Bellaria-Villanova Tigers vale il primato

La miglior difesa del girone contro il super attacco dei bellariesi

Un derby d’alta quota, con in palio – comunque vada – la prima posizione in classifica. In caso di vittoria, Bellaria aggancerebbe a quota 20 i Villanova Tigers; un successo delle Tigri di Villa Verucchio, invece, consoliderebbe il primato biancoverde.

L’ultima giornata del girone d’andata del campionato di DR2 (girone F) regala dunque una sfida tanto attesa quanto importante. Al PalaTenda di Bellaria, venerdì 16 gennaio alle ore 21.00, i padroni di casa del Bellaria Basket ospitano i Villanova Tigers. La gara sarà diretta dagli arbitri Massimo Perazzini e Pierpaolo Panza di Rimini, con Christophe Alain Bally di Rimini al tavolo come segnapunti.

Lo dicono anche le statistiche: Bellaria è una delle squadre più accreditate del girone. Terza per media punti segnati (64,8), può contare anche su una buona solidità difensiva (60 punti subiti di media). Quella allenata da coach Simone Porcarelli è una vera “macchina da canestri”, il cui “motore” è l’ala forte Matteo Del Turco, primo marcatore del girone con 16,8 punti di media, seguito a breve distanza dalla guardia Andrea Raschi (14,2, quarto nella graduatoria marcatori), un autentico lusso per la categoria.

Per trovare il primo Tigers nella classifica dei realizzatori bisogna scendere fino alla diciannovesima posizione, dove compare l’ala forte Miro Ceccarelli (10 di media), seguito dall’ala piccola Tommaso Guiducci, cinque posizioni più indietro con 8,5 punti a partita.

I Villanova Tigers sono una squadra che fa della difesa il proprio marchio di fabbrica: 49,7 punti subiti di media, la migliore del girone, a fronte dei 64,4 punti segnati.

“Per chiudere questo girone d’andata, che fin qui ci ha regalato belle soddisfazioni, ci aspetta Bellaria, un avversario più che ostico. – commenta coach Giacomo Ravello – Ci attende un’altra gara durissima contro una squadra molto esperta, capace di schierare anche giovani di grande qualità. Raschi, Del Turco, Naccari, Raffaelli, Bussi, Paoletti, solo per citarne qualcuno”.

Un banco di prova importante, dunque. "Bellaria è una squadra fisica, ottimamente allenata da coach Porcarelli. Si gioca in un campo sempre difficile, in un clima sportivo molto caldo. Abbiamo lavorato in palestra nonostante qualche acciacco e alcune defezioni: vogliamo chiudere l’andata nel migliore dei modi, disputando una buona prova. E ci auguriamo di avere con noi anche questa sera i nostri stupendi tifosi: il loro sostegno per noi è fondamentale”.