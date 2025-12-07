Basket DR2, i Tigers calano il settebello: Lions Coriano ko (55-41)

Successo di squadra ottenuto con un'ottima prova difensiva, intensità e gioco corale

Cambiano i fattori ma non il risultato. Per Villanova Tigers è la settima vittoria su altrettante partite. E ogni volta con protagonisti diversi. C’è però un denominatore comune in questo filotto: il gioco di squadra e la difesa.

A farne le spese questa volta è Coriano. L’esperienza di Botteghi, la classe di Bedetti e la verve dei giovani non sono bastate per cambiare le sorti di una gara che i padroni di casa hanno indirizzato bene sin dall’inizio. Dopo 2 minuti è 10-0, con Tomasi al rientro che si fa subito sentire (5 punti consecutivi). I Lions però non si sciolgono come neve al sole, e rientrano fino al 17-13 di primo quarto.

Miro Ceccarelli è costretto in panca per infortunio, entra Zagano e il numero 40 firma il break: 9 punti, rimbalzi, recuperi che mandano i Tigers negli spogliatoi sul +13: 33-20.

I biancoverdi riprendono da dove hanno lasciato: ottima circolazione di palla in attacco e difesa aggressiva. Le due triple a fila di Mussoni scaldano le mani del folto pubblico presente, il terzo quarto si chiude 44-31.

Rossi non trema in lunetta, la difesa è un baluardo, Coriano non riesce a ribaltare la gara ed è costretto alla resa. Finisce 55-41, il cammino immacolato dei Tigers prosegue.

“Sono molto contento per i ragazzi e soddisfatto della prestazione. – commenta un orgoglioso Giacomo Ravello, coach delle Tigri – È stata una grande prova di squadra, clamorosa a livello difensivo. Siamo partiti 10-0, difendendo fortissimo, recuperando palloni e giocando di squadra. Coriano ha schierato un quintetto pesante, noi siamo stati bravi a non subire troppo difensivamente e in attacco a trovare gli accoppiamenti giusti”.

Il timoniere biancoverde elogia tutta la squadra. “Alla fine del primo quarto abbiamo perso Ceccarelli, il nostro centro titolare, per infortunio. Rossi ha offerta una prova solida, ma chi è salito in cattedra è stato soprattutto Zagano con 7 punti consecutivi nel secondo periodo, rimbalzi e recuperi, due and one, e tanti minuti in campo”.

Ravello dispensa complimenti a tutti. “Ottimi i play Bronzetti e Federico Guiducci, il primo per la grande esperienza, il secondo perché ha guidato perfettamente la squadra. Al rientro dall’infortunio, Tomasi è stato un fattore in entrambe le metà campo. Mussoni con tre triple ha spaccato la partita, unitamente a una difesa impeccabile, generoso come il capitano Tommaso Guiducci. Chiamati in causa, Di Giacomo e Cameli hanno risposto presente senza tentennamenti. E di squadra abbiamo continuato a difendere lasciando una signora squadra come Coriano a poco più di 10 punti a quarto”.

Tabellino

Villanova Tigers - Lions Coriano 55-41

Villanova Tigers: Bronzetti 3, Cameli, Guiducci F. 2, Di Giacomo 2, Guiducci T. 5, Tomasi 8, Ceccarelli 7, Mussoni 11,Rossi 6, Zagano 11. All: Ravello

Lions Coriano: Botteghi 4, Bedetti 15, Salvadori 3, Javanovic 4, Vettori 6, Ottaviani 3, Gobbi 3, Chistè 2, Innocenti 1. All. Middleton

PARZIALI: 17-13; 33-20; 44-31