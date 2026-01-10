Basket DR2, i Tigers cavalcano la Buena Onda (65-56)

Villanova si conferma la miglior difesa del girone e si gode il primato solitario in classifica

I Tigers si fanno il regalo per l’Epifania. E che regalo!Nella calza trovano una Tigers Arena sold out, la vittoria al termine di una partita autoritaria e la testa della classifica in solitaria.Lo scontro al vertice non tradisce le attese. Buena Onda si conferma lo squadrone fin qui capace di 9 vittorie e una sola sconfitta, con giocatori di categoria e d’esperienza.

Sono proprio il play Frigoli, l’ala Delvecchio e il centrone Fabiani a propiziare la prima Onda (2-6), con quattro giocatori diversi i padroni di casa Villanova impattano 8-8 e coach Focarelli decide di pensarci su. Si accende Simone Buo (5 punti a fila), propizia il contropiede di Tomasi e il libero di Musso chiude il primo tempino: 16-11. Da segnalare che Buena Onda segna un solo canestro su azione nei primi 10’.La squadra di Cesenatico si abbona alla linea della carità: andrà in lunetta ben 18 volte nei primi 20’. Entra Zagano per i padroni di casa e si fa sentire sotto le plance, l’arresto e tiro di capitan Guiducci è da applausi, il contropiede di Mussoni porta Villanova sul +9 (31-22). Buena Onda non ci sta, Delvecchio spalleggiato da Maraldi e Buda riporta gli ospiti ad un solo possesso pesante di svantaggio. 31-28.

Al rentro dagli spogliatoi è ancora Delvecchio a suonare la carica e a trovare l’unico vantaggio ospite sempre dalla lunetta (31-32 a 7”19). Coach Ravello mischia le carte, piazza la squadra a zona e per Buena Onda il canestro si restringe pericolosamente. La tripla di Buo fissa il punteggio del tempino sul 43-38.

La difesa Tigers è un bunker, l’attacco è fluido: Buo, Zagano e Mussoni dall’arco fanno scattare in avanti Villanova (52-45) mentre fioccano le palle perse Buena Onda. Si infortuna Campidelli, fino a quel punto abile tessitore di gioco Tigers, deve uscire anche Buo per un problema alla spalla. Due triple di Tomasi e i liberi di Mussoni e T. Guiducci (63-51) indirizzano la partita a 2’ dalla sirena. Monticelli non concretizza il gioco da 3 punti, Bronzetti e Ceccarelli in lunetta la chiudono tra il tripudio dei tifosi.Ancora una volta, Villanova Tigers si conferma squadra dall’alto valore difensivo (è la migliore difesa del girone) e cooperativa del canestro: tre giocatori in doppia cifra e uno nei paraggi. Raggiunge quota 10 vittorie (a fronte di 1 ko) e si porta solitaria in vetta alla classifica.

Tabellino

Villanova Tigers - Buena Onda 65-56

Villanova Tigers: Ceccarelli 3, T. Guiducci 6, Campidelli 4, Buo 14, Mussoni 12, Bronzetti 3, Guiducci F. 2, Di Giacomo ne, Zagano 8, Tomasi 13. All. RavelloBuena Onda: Delvecchio 17, Fabiani 15, Gori 3, Rolla ne, Monticelli 3, Sovera 8, Capucci L ne, Frigoli 5, Buda 3, Boraggini, Maraldi 2, Forte. All. Focarelli, Cardoso.

PARZIALI: 16-11; 31-28; 43-38