Basket DR2, i Tigers passano a Morciano: sono in vetta

Dopo un primo tempo complicato, Villanova cambia spartito e porta a casa la nona vittoria

I Tigers suonano la nona sinfonia, ma che fatica andare a tempo contro questo Morciano intonato e orchestrale. Gli Eagles padroni di casa (non a caso gli unici ad aver sconfitto finora l’orchestra Buena Onda) mettono davvero in difficoltà Villanova, per la prima volta in questo campionato sotto nel punteggio in un quarto di partita. La solidità del roster dei biancoverdi di Villa Verucchio regala però un crescendo finale che porta al referto rosa.

Pronti via, il rientrante Ceccarelli fa la voce grossa ed è 2-7 per i Tigers. Dopo 3’ di gioco, gli ospiti perdono Bronzetti per infortunio. Tommaso Guiducci colpisce con precisione, Morciano risponde per le rime due volte dall’arco e prende il comando delle operazioni, nonostante il 100% dalla lunetta dei Tigers: 15-17.

Gli Eagles alzano ancora i ritmi, Calegari trova con continuità il canestro mentre i Tigers faticano contro la fisicità dei padroni di casa, che produce diverse palle perse e scelte non felici. Morciano scappa via sul +11 (30-19). Campidelli prende per mano i Tigers e con una bellissima azione a 5” dalla sirena porta le squadre negli spogliatoi 32-26.

Il rientro dalla pausa vede in campo un’altra band. Tomasi e Campidelli spingono gli ospiti che limano le palle perse, alzano l’intensità della difesa e ricuciono il divario, tenendo gli Eagles ad appena 8 punti: 40-40.

Tomasi inaugura l’ultimo periodo con due triple e un contropiede e a 7’ dalla fine gli ospiti mettono il naso avanti (46-48). Adesso è un’altra partita, con i Tigers che suonano un altro spartito rispetto ai primi 20’. Una bella entrata di Federico Guiducci e tre punti a fila di Ceccarelli tengono avanti di un possesso pieno i villanoviani (50-53). Tommaso Guiducci non trema dalla lunetta (51-55), gli Eagles non segnano più, i Tigers si impongono 51-57 e salgono solitari in testa alla classifica.

“È stata la partita che ci aspettavamo, in un campo difficile contro una squadra che nonostante classifica dica solo 2 punti, in realtà è una buona formazione che gioca bene. La sua classifica è bugiarda. – commenta il coach dei Tigers, Giacomo Ravello – Sapevamo di dover lottare e stringere i denti e così è stato.

Siamo partiti bene (5-0) ma dopo 3 minuti abbiamo perso Bronzetti e Morciano si è rifatto sotto. Nel secondo quarto le troppe palle perse sono costate il break degli Eagles, fino al -11. Per fortuna la difesa ha retto l’urto e il canestro di Campidelli a 5” ha ridotto le distanze a -6”.

“Negli spogliatoi – prosegue lo skipper dei villanoviani – abbiamo cercato di correggere gli errori, e quale piano partita mettere in atto. I ragazzi sono stati super, e con una gara di sacrificio hanno stretto i bulloni in difesa (concessi appena 19 punti nel secondo tempo) e a rimbalzo, hanno giocato di squadra fino a portare a casa il referto rosa”.

Sulle prestazioni dei singoli, Ravello elogia “Tomasi mvp con 22 punti, e Campidelli (13), con Miro Ceccarelli che ha segnato il jumper della sicurezza. Ma devo elogiare tutta la squadra. Per la prima volta in svantaggio, il gruppo è stato capace di reagire, giocando davvero unito”.

Uno sguardo al prossimo turno. “Prima della pausa natalizia ci aspetta l’ultima gara casalinga ospitando Compagnia dell’Albero Ravenna, una squadra molto forte, ben strutturata e ben allenata. Dovremo prepararci al meglio per fornire una buona prestazione”.

Tabellino

Eagles Morciano - Villanova Tigers 51-57

Eagles Morciano: Bigini 7, Casadei Massari 6, Bacchini 9, Palazzi 3, Maioli 5, Guastafierro 1, Calegari 11, Sanviti 2, Palmieri 5, Cortini 2. All Villa

Villanova Tigers: Tomasi 22, Ceccarelli 12, Bronzetti, Guiducci T. 5, Zagano 3, Cameli, Rossi 2, Mussoni, Campidelli 11, Guiducci F. 2. All: Ravello

PARZIALI: 5-17; 32-26, 40-40