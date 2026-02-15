Basket DR2, i Tigers "spengono" la Stella (69-49)

Partita combattuta, alla distanza i riminesi calano di fronte alla solidità di Villanova

I Tigers “spengono” la Stella ma non è stato semplice oscurare la luce dei riminesi. Per oltre 20 minuti i ragazzi di coach Daccico, spinti da un ispirato Caverzan, hanno cercato in tutti i modi di tenere a bada i villanoviani che, alla distanza, sono usciti fuori confermandosi comunque squadra solida e quadrata.



I primi quattro punti di marca Tigers non traggano in inganno: con due triple di Pulvirenti e Caverzan e un buon canestro di pecci gli ospiti mettono il naso avanti (5-9). Campidelli impatta (9-9) ma 6 punti di Caverzan spingono ancora avanti la stella (11-17). Il 2+1 di Tomasi e il canestro in entrata di Federico Guiducci tengono in scia i padroni di casa: 19-20.

La cometa di Guidi e 2 liberi di Guidi regalano il +5 ai riminesi (20-25), la tripla di Tomasi e lo schiaccione di Ceccarelli valgono il pari (25-25). L’inerzia sembra ora nelle mani dei padroni di casa, più attenti in difesa ed efficaci in attacco. Di Giacomo entra e segna, firmando il +9 (34-25) ma un libero di Caverzan (tecnico alla panchina) e la tripla di Frascio tengono viva la partita: 35-29.

Il gioco da tre di Caverzan riporta la Stella ad un solo possesso (35-32), ma i Tigers rispondono per le rime: tripla di Bronzetti, Mussoni e contropiede di Ceccarelli per il +10. Coach Daccico chiama time out a 7”21, che Pulvirenti “traduce” dall’arco (42-35), imitato da Pecci e Caverzan (48-43). L’entrata al ferro di Campidelli e Rossi ristabiliscono però le distanze: 53-47.

La gara è spezzettata, i Tigers riprendono confidenza dalla linea della carità (44 di Tommaso Guiducci), la tripla di Mussoni suona come una sentenza: 62-48. La Stella si rifugia in time-out ma Di Giacomo e Cameli non sbagliano, gli ospiti segnano appena 2 punti nel quarto e i Tigers festeggiano la dodicesima vittoria stagionale.

I due punti valgono il momentaneo aggancio al primo posto alla coppia di testa Buena Onda e Bellaria (che ha una gara in meno).



Tabellino

Villanova Tigers - Pol. Stella 69-49



Villanova Tigers: Bronzetti 9, Ceccarelli 10, Campidelli 10, Tomasi 16, Guiducci T. 6, Guiducci F. 2, Di Giacomo 4, Mussoni 7, Rossi 2, Cameli 3. All: Ravello



Pol. Stella: Caverzan 17, Pulvirenti 6, Carasso 3, Pecci 5, Marsili 3, Quartulli 2, Guidi 8, Frascio 5, Carollo, Ghiggini, Bertollo. All: Daccico



Nelle foto Alfio Sgroi Fotografia e Passione: il play Pablo Campidelli e il centro Miro ceccarelli mentre schiaccia