Basket DR2, il derby dei Tigers è di Forlì

I Villanoviani sono agganciati al secondo posto e devono ora inseguire la coppia di testa Buen Onda e Bellaria

Non riesce lo scatto in avanti ai Villanova Basket Tigers: fermati dagli omonimi Tigers forlivesi e raggiunti in classifica, i biancoverdi di Villa Verucchio devono ora inseguire la coppia di testa Buen Onda e Bellaria.

Privi di Buo e Mussoni, coach Ravello inserisce Cameli in quintetto. L’avvio è incoraggiante per i villanoviani, ma i padroni di casa difendono con grande intensità: dopo 5 minuti i Tigers segnano appena 2 punti e lo skipper è costretto al time out. L’arresto e tiro di Tommaso Guiducci e il tap-in di Ceccarelli riportano equilibrio: 12-12 al primo riposo.

Forlì riparte con la stessa aggressività e, a suon di triple (quattro nel periodo), tenta l’allungo. Villanova resta in scia grazie a Zagano e Tomasi, ma una tripla allo scadere manda i locali all’intervallo sul +3.

Nel terzo quarto alcune decisioni arbitrali discutibili complicano i piani ospiti: Ceccarelli deve lasciare il campo, la difesa forlivese è asfissiante e, complice qualche libero di troppo lasciato sul ferro, il divario si amplia fino al 48-36.

L’inerzia resta ai padroni di casa, che toccano il +13. Villanova però reagisce con orgoglio, alza l’intensità difensiva e con Tomasi e Zagano risale fino al -6 a 3’30” dalla fine. Un antisportivo e un paio di conclusioni sfortunate spengono la rimonta. Da segnalare l’esordio stagionale del biancoverde Mattia Fabbri.

Festeggia Forlì, che sale a quota 24 e aggancia Villanova al secondo posto. I Tigers si consolano con la differenza canestri, forte del 64-46 dell’andata.

