Basket DR2, per i Tigers esame da leader

Venerdì alla Tigers Arena arriva la corazzata Compagnia dell’Albero Ravenna. La squadra di Villa Verucchio asncora imbattuta

Per chiudere l’anno agonistico 2025, arriva uno scontro d’alta quota. Alla Tigers Arena, venerdì 19 dicembre alle ore 21.15, i padroni di casa Villanova Tigers ospitano la corazzata Compagnia dell’Albero Ravenna. Incontro valido per il campionato di DR2 (girone F).

Arbitrano Obuneme Milare Oluwada Kelvin Olaiya di Cesena e Nicolò Mariani di Cesenatico, segnapunti Alain Christophe Bally di Rimini.

I ravennati allenati da coach Senni arrivano da cinque vittorie consecutive e inseguono la capolista Villanova con 12 punti dopo 9 gare.

Compagnia dell’Albero vanta due giocatori prolifici come la guardia Matteo Fussi (15.4 di media) e Francesco Polyeshchuk (13.4), ma accanto a loro si è già inserito a dovere un giocatore abituato ad altre categorie come Francesco Montaguti (14.5).

I ravennati sono il secondo miglior attacco del girone per punti totali con 655 punti (dopo Aics Forlì a 677 ma con una gara in più), ma con la migliore media - 72.8 -, mentre hanno subito 547 punti (60.8).

I padroni di casa (9 vittorie su altrettante partite) segnano molto meno (65.6) ma subiscono anche pochissimo (48.2).

“Ci aspetta un incontro davvero impegnativo, e sarà la terza partita in dieci giorni che ci regala il calendario. – fa sfoggio di realismo il coach delle Tigri, Giacomo Ravello – Compagnia dell’Albero è una formazione molto forte, non lo scopriamo ora. Vengono da cinque vittorie consecutive, vantano il miglior attacco del girone, ha roster hanno giocatori esperti e importanti per la categoria (Montaguti, Kertusha, Fussi), ai quali si aggiungono giovani di livello. Insomma, una squadra molto attrezzata”.

I Tigers arrivano all’ultima sfida prima della sosta natalizia non nelle migliori fisiche possibili ma lo skipper biancoverde non cerca alibi. “Chi scende in campo dovrà dare il 110%. Vogliamo disputare una buona prova. E ci auguriamo di avere con noi anche questa sera i nostri stupendi tifosi: il loro sostegno è per noi fondamentale”.