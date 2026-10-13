Basket DR2, Riccione parte col botto. Cattolica, pesante ko
Villanova Tigers doma il Grifo Imola. Basket 2000 espugna Coriano. Livio Neri-Bellaria si gioca il 27
Si ricomincia, con una DR2 formata da 72 squadre suddivise nei canonici 6 gironi. Le prime otto si qualificheranno ai play off, mentre chi si classificherà dal nono al dodicesimo posto disputerà i play out.
I TABELLINI DEL GIRONE F
BASKET RICCIONE – A.I.C.S. BK FORLI’ 70 – 44 (25-10; 37-17; 52-30)
Riccione: San Martini, Martini 3, Casadei Massari 2, Del Fabbro 21, Ka 12, Gardini 2, Gagliardi 5, Bacchini 4, Maioli 8, Calegari 2, Komolov 11. All. Brienza.
Aics Forlì: Adamo ne, Sirri 5, Perugini 10, Maltoni 2, Gasperini 1, Giunchi 2, Scozzoli 6, Lanzoni, Squarcia 10, Quercioli 2, Ricci 4, Saragoni 2. All. Iarocci.
SAFETY CAR – BASKET 2000 52 – 75 (17-17; 34-34; 47-49)
Coriano: Vettori 11, Giuliani 2, Dellarosa, Manfroni Malagrida ne, Ghiggini, Russu 7, Ramilli 4, Raffaelli 10, Bedetti 5, Jovanovic 4, Botteghi 3, Ottaviani 6. All. Middleton.
San Marino: Palmieri 14, Stefanelli, Cenni, Ronci 7, Merlini 4, Lettoli 10, Raschi 10, Riccardi 12, Liberti 8, Fiorani 8, Falcioni 2. All. Del Bianco.
COMPAGNIA DELL’ALBERO – TIGERS BK 2014 64 – 54 (20-11; 32-30; 45-41)
Ravenna: Valeriani, Licchetta 8, Bomben 9, Kertusha 17, Polyeschuk 6, Saviotti 7, Matrone 3, Cavallari 2, Chiarini 3, Fussi 9, Thiam. All. Fonda.
Tigers Forlì: Paganelli ne, Gardini 7, Bocchini 7, Coralli 10, Goracci 5, Poni 5, Guaglione 4, Troisi 10, Petrini Ma. 3, Foschi, Mariani 3. All. Petrini Mi.
B.C. RUSSI – SPORTING CLUB CATTOLICA 66 – 38 (21-18; 37-25; 51-31)
Russi: Barlotti 13. Rosetti 7, Bamba 2, Ceccarelli, Pirini 4, Venturini Mi. 5, Morigi, Ravaioli 17, Galletti 9, Denti 5, Brignani 4. All. Venturini Ma.
Cattolica: Lorenzi 3, Casanova ne, Perazzini 7, Bacchini, Broccoli, Morandi 2, Di Sciullo 11, Simoncini Fuzzi, Siracusa 12, Curti, Vincenzetti, Bernardini 3. All. Cotignoli.
VILLANOVA BASKET TIGERS – GRIFO BASKET 1996 55 – 53 (17-13; 30-25; 38-38)
Villa Verucchio: Bronzetti 3, Zannoni 34, De Luca 3, Buo, Di Giacomo 2, Ardini ne, Tamburini 2, Mussoni 3, Cameli, Campidelli 4, Bollini 3, Fabbri ne. All. Ravello
Grifo Imola: Resta ne, Melandri 4, Succi, Boero, Franchi 5, Albonetti 10, Benedetti 5, Frassineti 12, Franzoni 10, Ceccolini 7, Camorani ne. All. Vespignani.
LIVIO NERI – BELLARIA BASKET 27 Ottobre 2026 21:15
CLASSIFICA Tigers Villa Verucchio, Riccione, Russi, Basket 2000 San Marino, Compagnia dell’Albero Ravenna 2; Bellaria*, Livio Neri Cesena*, Grifo Imola, Cattolica, Lions Coriano, Tigers Forlì, Aics Forlì 0.