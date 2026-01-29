Basket DR2, riparte la corsa dei Tigers: venerdì sera prima di ritorno

All'Arena (ore 21,15) arriva l'Aics Forlì: c'è da consolidare il secondo posto

Venerdì 30 gennaio, alle ore 21.15, per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di DR2 (girone F), i biancoverdi ospitano A.i.c.s. Forlì sul parquet di casa.

La gara sarà diretta dagli arbitri Antonio Cieri di Ravenna ed Eugenio Rossi di Rimini; Martina Angeli di Poggio Torriana svolgerà il ruolo di segnapunti al tavolo.

I Tigers occupano attualmente il secondo posto in classifica, con una gara in meno, a due lunghezze dalla coppia di testa formata da Buena Onda e Bellaria, appaiate a quota 22.

Aics Forlì è più indietro, con 12 punti, insieme ai Lions Coriano. La formazione forlivese, allenata da coach Edoardo Iarocci, viaggia a 61,8 punti segnati e 62,7 subiti di media a partita. Il miglior realizzatore è la guardia Pietro Pambianco, con 12,8 punti di media e un high score di 20. Buon apporto anche dall’esperta ala piccola Lorenzo Servadei (35 anni), autore finora di 118 punti complessivi, con una media di 10,7.

I Villanova Tigers si confermano invece una cooperativa del canestro: per trovare il primo biancoverde nella classifica marcatori bisogna scendere fino alla 24ª posizione, dove figura l’ala forte Miro Ceccarelli (10 punti di media), seguito dalla guardia Mattia Mussoni, nove posizioni più indietro, con 8,5 punti a partita.

Il marchio di fabbrica dei Tigers resta la difesa: 50,3 punti subiti di media, la migliore del girone, a fronte dei 62,3 realizzati.

“Dopo aver chiuso il girone d’andata con la pesante sconfitta nel derby di Bellaria, siamo contenti di tornare sul parquet e di farlo davanti al nostro pubblico. – commenta coach Giacomo Ravello – Ci attende un’altra gara molto impegnativa contro una squadra che può contare su giocatori di grande esperienza come Gasperini, Godoli, Quercioli e Servadei, affiancati da elementi giovani ma già ben inseriti nella categoria”.

Un banco di prova importante anche dal punto di vista fisico e mentale. "Nonostante qualche acciacco e l’assenza di Simone Buo, abbiamo lavorato con continuità in palestra. – conclude Ravello – Vogliamo iniziare il girone di ritorno nel modo giusto, offrendo una prestazione solida e concreta. Il calore del nostro pubblico, come sempre, può darci una spinta in più. Aspettiamo tanti tifosi alla Tigers Arena”.