Basket DR2, ruggito Tigers: a Forli è subito vittoria

Vittoria per 66-50 sull’Aics nell’esordio di coach Ravello. Quattro in doppia cifra, buona risposta di tutto il gruppo

Villanova si impone a Forlì, in casa di Aics, per 50-66 al termine di una partita autoritaria.

Difesa e intensità sono il marchio di fabbrica della squadra guidata da coach Ravello. Dal 6-7 firmato da Andrea Buo al 4”41, i biancoverdi mettono le mani sul volante e non lo mollano più. Il primo periodo si chiude con i villanoviani avanti: 6-14.

I padroni di casa non ci stanno a recitare la parte di vittima sacrificale e con un parziale di 10-2 Aics rientra prepotente nel match (24-26 all’intervallo). I Tigers, però, non tremano. Buo, Bronzetti e Mussoni novelli Lupin rubano palloni subito tramutati in canestri sonanti, la squadra lima le palle perse (aspetto negativo del primo quarto), Tomasi fa pentole e coperchi e le due triple a file di Campidelli scavano il solco (30-50).

Il canestro di Rossi e la tripla di capitan T. Guiducci allargano ulteriormente la forbice (33-55), il fade away di Ceccarelli è da applausi.

Ravello ruota tutti i 10 disponibili e ottiene buone risposte dalla panchina. La rubata di Buo che chiude il match è la fotografia di questo esordio. Quattro uomini in doppia cifra, sei triple con buone medie e 8/11 dalla linea della carità.

I Tigers festeggiano sotto la curva con i tanti tifosi venuti da Villa Verucchio. Buona la prima.

Quello di martedì, è stato un doppio esordio: per i Tigers nel campionato di DR1 dopo diverse stagioni in DR1, e la “prima” di Giacomo Ravello, classe 200 come capo allenatore.

“Era importante iniziare questa nuova stagione con una vittoria. Pur conoscendoci tutti, siamo comunque una squadra ‘nuova’. – commenta il coach biancoverde – . Al fischio di inizio, dopo qualche minuto un po’ contratto in attacco, complice anche l’emozione dell’esordio e una aggressiva difesa avversaria, abbiamo iniziato a trovare la via del canestro coinvolgendo tutti. Nel secondo quarto siamo stati anche a +11, ma qualche palla persa di troppo ci ha fatto rientrare nello spogliatoio con soli 2 punti di vantaggio.

Nel terzo quarto abbiamo preso fiducia da una ottima difesa e la palla ha girato bene in attacco, e abbiamo chiuso il periodo a +20. Il resto è stata gestione della partita.

Faccio i complimenti ai ragazzi per l’atteggiamento e la buona prova di squadra, – conclude lo skipper biancoverde – come si può vedere anche dai 4 giocatori in doppia cifra ed altri 2 che ci sono andati molto vicini".

Tabellino

Aics Junior Forlì - Villanova Basket Tigers 50-66 (6-14; 24-26; 30-50)

Villanova Tigers: A. Buo 14, Ceccarelli 7, Tomasi 11, Mussoni 10, T. Guiducci 8, Bronzetti 2, Campidelli 12, Rossi 2, Di Giacomo, F. Guiducci, S. Buo ne. All. Ravello

