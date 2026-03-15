Basket DR2, ruggito Tigers: battuto il Morciano (78-65)

Quindicesima vittoria, la squadra di Lavello resta in scia alla capolista Buena Onda

Le Aquile non volano: alla Tigers Arena si sentono soltanto i ruggiti delle Tigri, che continuano a fare la voce grossa anche in classifica.

Nel primo periodo gli attacchi prevalgono sulle difese e Morciano Eagles si conferma avversario molto ostico. All’andata aveva fatto penare i villanoviani, che solo grazie a una prestazione monstre di Tomasi erano riusciti a togliersi dall’impaccio, e al pronti via della Tigers Arena la storia sembra ripetersi. Cortini ha la mano calda (due triple e un and-one), ma non ha fatto i conti con super Mussoni: la guardia infila quattro comete con nonchalance e – spalleggiato da Andrea Buo (al rientro dopo tre mesi) e Ceccarelli – tiene avanti i suoi: 26-22.

I Tigers alzano l’intensità (e lasciano appena 6 punti agli ospiti). Ceccarelli inizia a farsi largo nel pitturato (sei punti per il centro), poi si scatenano Campidelli e Buo: 10 punti di fila, con tanto di tripla allo scadere per andare negli spogliatoi su un rassicurante 44-28.

L’inerzia è tutta Tigers, consolidata dai 5 punti di capitan Tommaso Guiducci che in un amen colpisce prima di reverse e poi con una tripla dall’angolo (49-28). Cortini continua a segnare, ma la tripla di Tomasi è più di un macigno sulle spalle degli Eagles (52-30). Se poi Mussoni non è ancora sazio (and-one e 2/2 ai liberi), Federico Guiducci ne mette 5 e Di Giacomo va di tripla, beh il risultato è scolpito: 71-46.

Gli ultimi 10 minuti sono garbage time, con Bacchini che aumenta il bottino personale, mentre Zagano presidia il pitturato, Di Giacomo brucia la retina e Cameli che porta a 10 i villanoviani a referto. Il 78-65 finale regala la quindicesima vittoria ai Tigers, applauditi dai propri tifosi e sempre all’inseguimento – a braccetto con Tigers Forlì – della capolista Buena Onda a quota 32 punti.

“La partita è iniziata con ritmi molto alti, soprattutto in attacco, con entrambe le squadre che hanno tirato con ottime percentuali dall’arco. – commenta il capitano delle Tigri, Tommaso Guiducci che ha festeggiato i suoi 30 anni con un’ottima vittoria - Noi però siamo stati bravi a mantenere buone percentuali per tutta la gara e, già dal secondo quarto, abbiamo iniziato a stringere in difesa: loro sono calati e li abbiamo tenuti a soli 6 punti nel periodo.

Nel terzo quarto abbiamo dato lo strappo decisivo, mentre gli ultimi 10’ sono stati ordinaria amministrazione.

Tutti hanno dato il proprio contributo, con Mussoni top scorer con 19 punti, Andrea Buo al rientro dopo tre mesi protagonista di un’ottima prestazione e tutta la squadra che ha risposto bene. Con la contemporanea sconfitta di Bellaria siamo ora al secondo posto con Tigers Forlì e l’obiettivo è provare ad agganciare la vetta della classifica”.

Tabellino

Villanova Tigers - Morciano Eagles 78-63

Villanova Tigers: Bronzetti, Cameli 1, Guiducci F. 7, Buo A. 14, DiGiacomo 7, Guiducci T. 5, Tomasi 4, Ceccarelli 12, Mussoni 19, Campidelli 5, Zagano 4. All: Ravello

Morciano Eagles: Cortini 18, Bacchini 16, Calegari 4, Palmieri 4, Casadei Massari 6, Maioli 5, Palazzi 2, Brilli 8, . All: Villa

PARZIALI: 26-22; 44-28; 71-46