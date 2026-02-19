Basket DR2, sfida al vertice a Forlì: Tigers contro Tigers

Venerdì 20 febbraio Villanova fa visita ai Tigers Forlì, secondi a -2 dalla vetta: difese a confronto

È un vero e proprio scontro al vertice, quello di venerdì 20 febbraio (palla a due ore 21.30).

Villanova Tigers faranno visita ai Tigers Forlì, nella sfida arbitrata da Matteo Baldini (Forlì) e Obuneme Milare Kelvin Olaiya (Cesena), segnapunti Martina Marrocco di Forlì, cronometrista Elena Agatensi di Forlì.



Una gara ricca di insidie. I forlivesi inseguono il terzetto di testa a 26 punti formato da Bellaria, Buena Onda e Villanova Tigers, ad appena due lunghezze di distanza (ma con una gara disputata in più).

Tigers Forlì vanta una difesa di ferro, la migliore del girone (appena 52 punti subiti di media), proprio dopo quella dei villanoviani (51.9).

La compagine allenata da coach Filippo Valgimigli segna 59.7 di media gara, e ha come miglior marcatore il play Tommaso Guaglione (9.9 di media), seguito da Nicola Martinelli (10.1) e dall’altro play Simone Bocchini (7.7.). Una squadra giovane (età media 26 anni) “guidata” però da tre elementi esperti come le ali forti Max Mariani (32 anni), Paolo Gavelli (32) e Davide Ruffilli (30), oltre al già citato Guaglione (30).



In casa Tigers il top scorer è l’ala forte Miro Ceccarelli (11.4), seguito dall’ala forte Luca Tomasi (11.9) e dalla guardia Mattia Mussoni (8,3). Il marchio di fabbrica resta la difesa: 51.9 punti concessi a partita, a fronte di 63,8 realizzati.



Coach Giacomo Ravello presenta così la sfida di venerdì 20 febbraio: “Sarà una partita molto difficile contro un avversario in grande forma, che durante tutto il campionato ha dimostrato qualità importanti e ha messo insieme prestazioni davvero convincenti. Hanno una classifica importante e questo rende la gara ancora più delicata: per noi sarebbe fondamentale riuscire a portare a casa i due punti.



Ci aspetta una prova di altissimo livello, servirà qualcosa di straordinario - senza parlare di miracoli sportivi - ma sicuramente una prestazione sopra le righe e anche una buona dose di fortuna.

Infatti, oltre alle croniche assenze di Andrea e Simone Buo, dovremo fare a meno anche di Mussoni, che per noi è un giocatore chiave, e di Di Giacomo. Non siamo numericamente corti, perché il gruppo è comunque ampio, ma è chiaro che queste assenze si fanno sentire”.

“Dovremo dare il massimo, - chiosa il timoniere villanoviano - restare concentrati per tutti i quaranta minuti e cercare con determinazione di portare a casa i due punti. Serviranno attenzione, intensità, un pizzico di fortuna e il calore che i nostri tifosi ci hanno sempre assicurato, anche in trasferta”.