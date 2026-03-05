Basket DR2, Tigers: sfida d'alta quota in trasferta

Villanova visita Russi in un insidioso venerdì: difesa, intensità e cuore per restare in scia

Trasferta impegnativa per i Villanova Basket Tigers, attesi venerdì 6 marzo al palazzetto comunale “Valli” di Russi per uno scontro d’alta classifica contro Basket Club Russi. Palla a due alle 21.15. Arbitrano Antonio Ceri e Alessio Giorgione di Ravenna.

La squadra di casa occupa la quinta posizione con 24 punti e numeri solidi: 63,1 punti segnati di media e 61 concessi. Tra i gialloblù spicca il realizzatore Alessandro Mazzotti, già a quota 216 punti stagionali (13,5 di media) con un high score di 21. Coach Marco Venturini può contare anche sull’esperienza di Nicolò Basaglia, Gianluca Rosti e del veterano Andrea Porcellini, autentico “highlander” delle minors che a 49 anni viaggia ancora a 8,3 punti di media. Occhio anche ai giovani Omorodion e al 20enne Gabriele Rosetti che ne mette assieme oltre 7 a gara.

I Tigers arrivano alla sfida da terzi in classifica, a quattro lunghezze dalla capolista Buena Onda Basket, con il top scorer Miro Ceccarelli (11 punti di media) e l’ala Luca Tomasi (11,8). Il marchio di fabbrica dei biancoverdi resta però la difesa: appena 52,7 punti concessi a partita, seconda del girone.

“Russi è un’ottima squadra e la classifica lo dimostra. – avverte coach Giacomo Ravello – Ha esperienza e talento, e può metterti in difficoltà se non resti concentrato per quaranta minuti”.

Qualche acciacco e qualche defezione non mancano, ma lo spirito è quello giusto. “Non deve essere un alibi. – conclude lo skipper biancoverde – Serviranno energia, compattezza e gioco di squadra. Confido che i nostri tifosi riescano a seguirci anche in questa trasferta: sono sempre il nostro valore aggiunto”.



