Basket DR2, SG Tiberius condanna Riccione alla retrocesisone
A cura di Stefano Ferri
03 maggio 2026 15:44
SG Tiberius mette il turbo nel primo quarto e non si guarda più indietro, condannando i Dolphins alla retrocessione in DR2.
IL TABELLINO
SG Tiberius - Dolphins Riccione 66-49
SG Tiberius: Del Fabbro 8, Gamberini 6, Antolini, Bonfè, Nuvoli 13, Chiari 5, Campajola 8, Fascicolo 3, Benzi 14, Bracci 3, Bernabini 6. All. Brienza Vice Pasquini
Dolphins Riccione: Renzi 10, Bravi 3, Gardini, Russu 23, Bigini 2, Mussoni, Ortenzi, Capelli 4, Amatori, Bollini 7. All. Amadori Vice Ferro.
PARZIALI: 24-12, 40-25, 48-35SG