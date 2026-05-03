Basket DR2, SG Tiberius condanna Riccione alla retrocesisone

La squadra di casa mette il turbo nel primo quarto e non si guarda più indietro: 66-49

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
03 maggio 2026 15:44
SG Tiberius mette il turbo nel primo quarto e non si guarda più indietro, condannando i Dolphins alla retrocessione in DR2.

IL TABELLINO

SG Tiberius - Dolphins Riccione 66-49

SG Tiberius: Del Fabbro 8, Gamberini 6, Antolini, Bonfè, Nuvoli 13, Chiari 5, Campajola 8, Fascicolo 3, Benzi 14, Bracci 3, Bernabini 6. All. Brienza Vice Pasquini

Dolphins Riccione: Renzi 10, Bravi 3, Gardini, Russu 23, Bigini 2, Mussoni, Ortenzi, Capelli 4, Amatori, Bollini 7. All. Amadori Vice Ferro.

PARZIALI: 24-12, 40-25, 48-35SG

