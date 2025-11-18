Basket DR2, Tigers all'assalto del Russi di Porcellini

Mercoledì alla Tigers Arena. Borella: "Servono intensità e concentrazione fin dalla palla a due"

Sono state protagoniste di tante sfide, in serie D e in Promozione. Ora si ritrovano in DR2 per l’ennesimo faccia-a-faccia. E lo faranno in un importante turno infrasettimanale.

Mercoledì 19 novembre (palla a due ore 21.15) per la settima giornata di andata del campionato di DR2 (girone F), alla Tigers Arena di Villa Verucchio i padroni di casa di Villanova Tigers ospitano Basket Club Russi.

Arbitrano Antonio Macellaro di Rimini e Luigi D’Angelo di Montescudo-Montecolombo.



I villanoviani vengono da cinque vittorie consecutive in altrettante partite, i russiani sono hanno ruolino di marcia di tre vittorie e tre sconfitte. Segnano 62.8 punti di media e ne subiscono 59.

I villanoviani vantano una difesa meno perforata (49.4 subiti di media) e un attacco un poco più prolifico: 67.8.

Nel roster di Russi spicca l’intramontabile Andrea Porcellini, ala forte di 48 primavere capace di bruciare ancora la retina (54 punti per lui). Il miglior marcatore ospite però è la guardia Alessandro Mazzotti con 82 punti a referto.

Russi è una squadra con tanti giovani nel motore, la chioccia Porcellini e l’esperto Nicolò Basaglia (ala piccola di 35 anni).

“Ci aspetta un’altra gara molto dura. – è realista l’assistant coach delle Tigri, Marco Borella – Le vittorie ottenute finora non contano, dobbiamo solo concentrarci su Russi. Dovremo mettere intensità sul parquet, giocare di squadra e avere la giusta concentrazione in difesa già dalla palla a due per poi tradurre in buoni attacchi la fase difensiva”.

Borella dà la carica: “Dobbiamo mettercela tutta, anche perché giochiamo in casa e il nostro caloroso pubblico se lo merita”.

