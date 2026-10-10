Basket DR2, Tigers: all'esordio successo in volata su Imola (55-53

34 punti di un glaciale Zannoni. Il coach: "Abbiamo margini di miglioramento ma si vede già una identità"

Il sale è tutto nella coda. I grifoni a +1 sbagliano due liberi. Il cronometro segna 36 secondi alla fine. I Tigers in attacco, Boero commette fallo su Zannoni. Il n. 1 biancoverde è glaciale in lunetta e sigla il sorpasso. Time out ospite, a “5 Imola prova a imbastire l’attacco ma la preghiera di Albonetti non arriva neppure al ferro.

I Tigers bagnano dunque l’esordio in questa DR2 2026/27 con una vittoria tanto sofferta quanto preziosa, al cospetto di una Grifo Imola dai notevoli mezzi fisici e ben allenata da coach Vespignani.



Il colpo d’occhio alla Tigers Arena è bellissimo, forse insolito per un campionato come la Dr2 ma non a queste latitudini: impianto zeppo come un uovo e “macchiato” di biancoverde. I padroni di casa partono bene con Zannoni in gran spolvero (suoi i primi 7 punti) ma Grifo non si fa irretire, anzi ribalta il punteggio con le triple di Frassineti e il gioco da 4 di Albonetti. Bronzetti appena entrato punisce dall’arco, Mussoni fa 4 punti a fila, Zannoni sigla il 17-13 della prima sirena.

Coach Ravello pesca molto dalla panchina, Imola risponde con Frassineti e Ceccolini e rimette la testa avanti (17-19 a 7”39). Le incursioni di Campidelli, Bollini e Tamburini dalla media e il primo canestro da senior di Deluca ampliano il vantaggio delle tigri: 30-23 all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi Grifo è molto aggressiva, la 1-3-1 è ben eseguita e mette sabbia negli ingranaggi Tigers. La tripla di Benedetti riporta gli ospiti a un possesso di svantaggio, il 2+1 sulla sirena sancisce la parità: 38-38.

Le difese prevalgono sugli attacchi ma Imola pesca dai 6.75 con Franzoni, al quale risponde immediatamente Zannoni. La partita è intensa e combattuta. A 6”13 è ancora parità (46-46), si viaggia a braccetto. Benedetti è costretto ad uscire per infortunio. Franchi completa il 2+1 e regala il vantaggio ai suoi (50-51) quando il cronometro segna 3”22 al termine. Franzoni allunga (50-53), il 2+1 di Zannoni riporta la contesa in parità, poi il finale, teso ed entusiasmante, con i liberi della vittoria del n. 1 biancoverde in una Arena quanto mai festosa.



“Una bella vittoria per partire con il piede giusto contro un avversario tutt’altro che facile. Grifo si è dimostrata una bella squadra, composta da ragazzi molto giovani affiancati da giocatori con esperienza anche in categorie superiori.

Ripartiamo dalle nostre qualità proseguendo il lavoro di anno scorso: ottimo l’apporto dei nuovi arrivati e il contributo dei ragazzi venuti dal settore giovanile. – commenta il coach delle Tigri, Giacomo Ravello – Ci sono molte cose da sistemare, abbiamo margini di miglioramento ma si vede già una identità. La serata è stata bellissima: palazzetto pieno, tifo per 40 minuti, forte presenza di ragazzi del settore giovanile Tigers: sono segnali che a Villa Verucchio stiamo costruendo qualcosa di bello”.



Tabellino

Villanova Tigers – Grifo Basket Imola 55-53



Villanova Tigers: Campidelli 4, Bronzetti 3, Zannoni 34, Cameli, Bollini 3, Tamburini 2, Deluca 3, Di Giacomo 3, Buo, Fabbri ne, Ardini ne All: Ravello

Grifo Imola Basket: Resta ne, Melandri 4, Succi, Boero, Albonetti 10, Franchi , Benedetti 5, Frassineti 12, Franzoni 10, Idrizaj, Ceccolini 7, Camorani ne. All. Vespignani

PARZIALI: 17-13; 30-23; 38-38