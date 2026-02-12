Basket DR2, Tigers: altro derby. Arriva la Stella (21,15)

Classico testa-coda, e proprio per questo gara ricca di insidie, amplificate dal clima derby, da sempre poco incline ai pronostici

Da un derby all’altro. Dopo la trasferta al Multieventi contro Basket 2000 San Marino, i Villanova Tigers tornano alla Tigers Arena per un’altra sfida di campanile: venerdì 13 febbraio, palla a due alle ore 21.15, arriva la Pol. Stella Rimini, avversaria storica di confronti sempre combattuti.

Arbitreranno Cristiano Buonocore (San Marino) e Fabio Cordisco (Riccione), segnapunti Alain Christophe Bally (Rimini).

Classico testa-coda, e proprio per questo gara ricca di insidie, amplificate dal clima derby, da sempre poco incline ai pronostici. I riminesi occupano l’ultimo posto con una vittoria all’attivo: 60,8 punti segnati di media, 74,5 subiti. Tra i gialloblù spicca Niccolò Caverzan, ex Tigers, terzo miglior realizzatore del girone con 207 punti e un high score di 34.

Coach Danilo Daccico può contare su giocatori esperti come Davide Pulvirenti e Luca Quartulli, su elementi di categoria quali Tommaso Carasso e Francesco Carollo, oltre a giovani interessanti come le guardie Simone Ghiggini (6,2 di media) e Tommaso Guidi (9,4).

In casa Tigers il top scorer è l’ala forte Miro Ceccarelli (11,5), seguito dalla guardia Mattia Mussoni (8,4). Il marchio di fabbrica resta la difesa: 52,1 punti concessi a partita, seconda del girone dietro Forlì (51,3), a fronte di 63,4 realizzati.

Villanova è attualmente terza, a due lunghezze dalla coppia di testa Buena Onda (24) e Bellaria (con una gara in più).

“La Stella è una squadra con una classifica bugiarda – avverte coach Giacomo Ravello –. Molte partite sono sfuggite loro nel finale. Hanno esperienza e giovani di qualità: servirà grande attenzione”.

“Arriviamo con qualche acciacco, come si è successo spesso in stagione. – aggiunge – ma vogliamo mettere in campo entusiasmo, intensità e unione. Daremo il 100%. E contiamo sui nostri splendidi tifosi: il loro sostegno per noi è fondamentale. Ci auguriamo di vederli numerosi sugli spalti dell’Arena”.