Basket DR2, Tigers: altro derby. Arriva la Stella (21,15)

A cura di Stefano Ferri Redazione
12 febbraio 2026 16:47
Bronzetti in azione
Rimini
Sport
Da un derby all’altro. Dopo la trasferta al Multieventi contro Basket 2000 San Marino, i Villanova Tigers tornano alla Tigers Arena per un’altra sfida di campanile: venerdì 13 febbraio, palla a due alle ore 21.15, arriva la Pol. Stella Rimini, avversaria storica di confronti sempre combattuti.

Arbitreranno Cristiano Buonocore (San Marino) e Fabio Cordisco (Riccione), segnapunti Alain Christophe Bally (Rimini).

Classico testa-coda, e proprio per questo gara ricca di insidie, amplificate dal clima derby, da sempre poco incline ai pronostici. I riminesi occupano l’ultimo posto con una vittoria all’attivo: 60,8 punti segnati di media, 74,5 subiti. Tra i gialloblù spicca Niccolò Caverzan, ex Tigers, terzo miglior realizzatore del girone con 207 punti e un high score di 34.

Coach Danilo Daccico può contare su giocatori esperti come Davide Pulvirenti e Luca Quartulli, su elementi di categoria quali Tommaso Carasso e Francesco Carollo, oltre a giovani interessanti come le guardie Simone Ghiggini (6,2 di media) e Tommaso Guidi (9,4).

In casa Tigers il top scorer è l’ala forte Miro Ceccarelli (11,5), seguito dalla guardia Mattia Mussoni (8,4). Il marchio di fabbrica resta la difesa: 52,1 punti concessi a partita, seconda del girone dietro Forlì (51,3), a fronte di 63,4 realizzati.

Villanova è attualmente terza, a due lunghezze dalla coppia di testa Buena Onda (24) e Bellaria (con una gara in più).

“La Stella è una squadra con una classifica bugiarda – avverte coach Giacomo Ravello –. Molte partite sono sfuggite loro nel finale. Hanno esperienza e giovani di qualità: servirà grande attenzione”.

“Arriviamo con qualche acciacco, come si è successo spesso in stagione. – aggiunge – ma vogliamo mettere in campo entusiasmo, intensità e unione. Daremo il 100%. E contiamo sui nostri splendidi tifosi: il loro sostegno per noi è fondamentale. Ci auguriamo di vederli numerosi sugli spalti dell’Arena”.

