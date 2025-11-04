Basket DR2, Tigers: che colpaccio. Successo di Basket 2000
In testa alla classifica il Bellaria (in campo mercoledì) e Cesenatico(gioca lunedì 10). Morcinao ancora al palo
Risultati e classifica del Girone F del campionato DR2
A.I.C.S. BASKET – BASKET CLUB RUSSI 71 – 55 (16-10; 40-23; 55-35)
Aics Forlì: Adamo 12, Perugini 2, Gigliotti, Maltoni 6, Gasperini 4, Godoli 7, Scozzoli 9, Servadei 14, Pambianco 13, Quercioli, Saragoni 4. All. Iarocci.
Russi: Barlotti 5, Mazzotti 19, Basaglia 2, Rosetti 10, Omorodion 7, Ceccarelli, Pirini, Venturini ne, Pattuelli 2, Morigi, Guerra 2, Mularoni 8. All. Venturini.
BASKET 2000 – COMPAGNIA DELL’ALBERO 71 – 60 (12-15; 34-23; 57-40)
San Marino: Borello 5, Guida 7, Lemme 2, Ricci, Lettoli 13, Taddei 8, Riccardi 15, Liberti Lo. 14, Fiorani 3, Bianchi, Liberti Le., Zavoli. All. Del Bianco.
Ravenna: Fussi 16, Mularoni 11, Polyeschuk 9, Faye 6, Kertusha 6, Bomben 5, Licchetta 3, Petullà 2, Costantini 2, Galletti, Beghi, Zanotti. All. Senni.
POL. STELLA – VILLANOVA BASKET TIGERS 46 – 76 (7-20; 15-31; 30-50)
Stella Rimini: Caverzan 10, Guidi 5, Carasso 3, Fraschio 2, Pulvirenti 3, Baldassarri 9, Pecci, Bellini 3, Marsili, Carollo 3, Bertollo 6, Ghiggini 2. All. Daccico.
Villa Verucchio: Mussoni 11, Campidelli 5, A. Buo 12, Ceccarelli 15, Bronzetti 1, T. Guiducci 9, Di Giacomo 11, F. Guiducci, Rossi 5, Zagano 8. All. Ravello.
TIGERS BASKET 2014 – EAGLES 61 – 49 (8-10; 28-21; 42-41)
Tigers Forlì: Guaglione 18, Bocchini 14, Martinelli 8, Sanzani 7, Ruffilli 6, Gavelli 4, Coralli 3, Poni 1, Paganelli, Petrini, Sassi.
Morciano: Bacchini 15, Calegari 10, Cortini 9, Casadei Massari 5, Sanviti 4, Palmieri 4, Palazzi 2, Brilli, Leardini, Maioli, Serafini. All. Villa.
SUNRISE BASKET – S.C. CATTOLICA 05 Novembre 2025 21:20
BELLARIA BASKET – WELLNESS PROJECT 10 Novembre 2025 21:00
CLASSIFICA Bellaria* 6; Cesenatico*, BK 2000 San Marino, Villa Verucchio, Tigers Forlì, Coriano Bellaria* 6; Cesenatico*, BK 2000 San Marino, Villa Verucchio, Tigers Forlì, Coriano 4; Compagnia RA, Cattolica*, Sunrise RN*, Russi, Aics FO 2; Stella RN, Morciano 0.