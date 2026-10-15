Basket DR2, Tigers corsari a Cattolica (44-72)

Seconda vittoria consecutiva. Decisivo il break del secondo quarto, poi i biancoverdi allungano fino al +28 finale

I Tigers sono corsari a Cattolica. Al palazzetto di via Salvo d’Acquisto, contro il giovanissimo Sporting, i biancoverdi si impongono con un importante break nel terzo tempino e chiudono la seconda giornata di DR2 (girone F) a punteggio pieno: quattro punti in classifica dopo due gare.



Ancora privi del centro Ceccarelli e di Ardini, con Campidelli e Mussoni in campo per pochi minuti perché influenzati, i Villanoviani partono con le marce ridotte. I rossi di Cattolica tengono testa a Bollini & Co. in un primo quarto dal punteggio bassissimo: 14-14.



Di Giacomo è on fire e lo dimostra infilando la retina anche dai 6,75 (14-17). Altri due canestri, uniti al libero di Campidelli e all’entrata di Tamburini, regalano ai biancoverdi il primo allungo (19-26). Siracusa prova a tenere in carreggiata i suoi, ma Deluca, Tamburini e Bollini incidono sulla partita, accompagnando le squadre al riposo lungo con gli ospiti avanti di otto punti.



La partita si decide nel terzo periodo. Di Sciullo prova a mettere ordine e intensità tra i giovani dello Sporting, con un frizzante Morandi e un Perazzini interessante, mentre Siracusa, con una tripla e punti dalla lunetta, fa la sua parte. Ma i Tigers schiacciano il piede sull’acceleratore e, a suon di triple (Bollini, Deluca e Zannoni) e tap-in volanti di Buo, prendono il largo. Montemaggi fa il suo esordio tra i senior bagnandolo con il canestro del 37-61.



La partita è ormai segnata, ma Cameli e Buo lucidano i polpastrelli dall’arco (41-70 a 4'08" dalla sirena). Qualche libero ammacca il ferro, ma la barca biancoverde è già tranquillamente in porto.



Finisce 44-72, tra gli applausi dei tanti tifosi giunti a sostenere i Tigers nella Regina dell’Adriatico. Per Villanova è la seconda vittoria in altrettante giornate.



Tabellino

Sporting Cattolica - Villanova Tigers 44-72 (14-14; 25-33; 37-61)



Sporting Club Cattolica: Siboni 3, Perazzini 3, Bacchini, Broccoli, Morandi 2, Spadoni 3, Di Sciullo, 4 Simoncini 6, Siracusa 18, Curti, 1 Vincenzetti 2, Bernardini 2. All. Cotignoli



Villanova Tigers: Campidelli 1, Bronzetti 2, Zannoni 15, Cameli, 5 Bollini 17, Tamburini 5, Deluca 5, Di Giacomo 11, Buo 9, Mussoni. All: Ravello