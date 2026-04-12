Basket DR2, Tigers corsari e terzo posto in cassaforte

Sul campo della Compagnia dell'Albero vittoria numero 17. Buo migliore marcatore del match con 24 punti

C’è voluta tutta la solita “ignoranza” difensiva e alcune giocate di Buo per portare a casa una partita che si era trasformata in una trappola. Alla fine i Tigers festeggiano la vittoria numero 17 e, con il terzo posto già sicuro, si proiettano verso le ultime due sfide della regular season.

Compagnia dell'Albero aveva inflitto la prima sconfitta del torneo ai biancoverdi di coach Ravello. Non c’è più Montaguti nel roster dei ravennati, che pure vantano il miglior attacco del girone e due prolifiche bocche da fuoco come Fussi e Costantini. Sull'altra sponda niente da fare invece per Bronzetti: rientro rimandato per la guardia.

Pronti via, attacchi silenziati per quasi 5 minuti, poi i Tigers prendono confidenza ed è 0-10 con Zagano in evidenza. La Compagnia non si scompone e risale: un’incursione di Federico Guiducci a fil di sirena fissa il primo periodo sul 7-13.

Si scatena Buo: 9 punti della guardia e i Tigers provano la fuga (12-23). Risponde Fussi dall’arco (15-23), ma Zagano e Mussoni tengono a distanza gli avversari. Tre punti di un ispirato Costantini mantengono in scia i padroni di casa, ma il 2/2 di Tommaso Guiducci ristabilisce la doppia cifra di vantaggio per gli ospiti.

Al rientro dagli spogliatoi Ravenna va all’assalto e, con 5 punti di Petullà (tripla anche con l’aiuto del tabellone), torna a -3 (28-31). Quando l’inerzia sembra tutta della Compagnia, Villanova piazza un’altra accelerata: Campidelli, Di Giacomo e la tripla di Buo valgono il nuovo +10 (30-40).

Ceccarelli inaugura l’ultimo quarto con un 2/2 dalla lunetta. La Compagnia va presto in bonus ma non demorde: Mularoni e Costantini guidano la rimonta, mentre Ceccarelli dalla media prova a contenerla (39-43). Botta e risposta dall’arco tra Mularoni e Buo, con Campidelli costretto a uscire per 5 falli. Lo scatenato Costantini dall’arco riporta i suoi a -1 (47-48 a 2’05”). Quando la gara sembra scivolare verso i ravennati, Villanova si ricorda di essere la miglior difesa del girone e chiude ogni spazio. Federico Guiducci innesca Buo, che segna in contropiede (47-52), poi lo stesso Guiducci recupera palla e subisce antisportivo da Petullà (1/2). La tripla di Kertusha arriva a tempo ormai scaduto: i Tigers si impongono 50-53.

“Partita difficile, in un giorno e orario insoliti – commenta il coach delle Tigri, Giacomo Ravello –. Siamo partiti molto bene, ma loro sono stati bravi a rimanere sempre in partita. Le difese, come racconta il punteggio finale, hanno avuto la meglio sugli attacchi da entrambe le parti.

Siamo sempre stati in vantaggio, ma nell’ultimo quarto Ravenna si è riavvicinata e lì siamo stati bravi a respingerli. Oltre a un’ottima prova difensiva corale, vanno fatti i complimenti ad Andrea Buo: in attacco ha trovato soluzioni anche difficili che ci hanno permesso di respingere i tentativi di rimonta.

Ora ci aspettano due belle partite per chiudere la stagione regolare e cercheremo di prepararci al meglio per affrontarle con serenità e grinta”.

Tabellino

Compagnia dell’Albero - Villanova Tigers 50-53

Compagnia dell’Albero: Lichetta 1, Bomben, Kertusha 8, Polyshchuk 4, Petullà 5, Beghi, Fussi 12, Costantini 10, Mularoni 12, Branchi, Cavallari, Chiarini. All: Senni

Villanova Tigers: Campidelli 3, Tomasi 3, Ceccarelli 6, Buo 24, Zagano 7, Guiducci F 3, Guiducci T 3, Mussoni 2, Di Giacomo 2, Cameli ne, Fabbri ne. All: Ravello

PARZIALI: 7-13; 20-30; 30-40