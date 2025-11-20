Basket DR2, Tigers dominano il Russi (73-46)

Sei su sei per Villanova: un’altra prova corale lancia i biancoverdi in cima alla classifica

Una dolce sesta sinfonia, suonata ancora una volta da una squadra compatta e con tanti strumentisti. Quattro i giocatori in doppia cifra nello spartito di questi Tigers, che fanno della difesa una nota distintiva.

Alla Tigers Arena il pubblico non manca neppure di mercoledì. Russi è co-protagonista di tante sfide in serie D e in Promozione. Manca Porcellini, uno dei solisti storici della formazione russiana. Tra i villanoviani, si accomodano tribuna gli infortunati Simone Buo, Rossi e Tomasi.

Alla palla a due scattano gli ospiti (0-6), la replica è affidata al 2+1 di Ceccarelli e la tripla di Bronzetti. La gara è veloce, Russi colpisce e torna avanti (10-12, resterà però l’ultimo vantaggio ospite). Mussoni e F. Guiducci dall’arco spingono i Tigers che alzano intensità e difesa. Quattro punti consecutivi di T. Guiducci chiudono il periodo: 24-15.

Coach Ravello ruota tutto il roster e le risposte sono positive. Appena entrato Di Giacomo ne fa 6 a fila e costringe coach al time out a 8”18. T. Guiducci allo scadere dei 24 “doppia” Russi (32-16). L’inerzia è tutta villanoviana. Bronzetti distribuisce assist al fosforo, Mussoni e Zagano ringraziano, il pubblico gradisce. 45-26 all’intervallo lungo.

Russi non ha alcuna intenzione di terminare la composizione, e con l’indiavolato Mazzotti prova a riavvicinarsi (47-31). È solo un’illusione. I Tigers difendono forte e – nonostante qualche pallone di troppo gettato alle ortiche – non mollano la presa. Buo, Bronzetti e T. Guiducci dalla lunetta incidono le note decisive.

Russi è ammirevole per dedizione ma gli strumenti dei Tigers sono ben accordati. L’ultimo periodo è un assolo di Campidelli, Buo e T. Guiducci, la tripla di Mularoni è per le statistiche.

La sesta vittoria di questi imbattuti Villanova Tigers è un’intonata realtà. I biancoverdi agganciano momentaneamente Buena Onda in testa alla classifica.

“Sono molto soddisfatto per i ragazzi: da subito sono entrati dentro la gara e sono stati capaci di dettare il nostro ritmo. – commenta il coach biancoverde, Giacomo Ravello – Abbiamo fornito l’ennesima prova difensiva di ottima qualità: non è facile mantenere ritmo del genere per 6 partite a fila. Applaudo alla prestazione di squadra: quattro giocatori in doppia cifra e due molto vicini”.

Analizzando da vicino la partita, Ravello fa notare “come nel secondo quarto abbiamo aumentato il vantaggio del primo periodo, per gestire i successivi 20’ ma senza mai permettere a Russi di rientrare”.

Sui singoli: “Sono molto contento per Cameli, al rientro dall’infortunio e all’esordio stagionale. Morciano campo difficile Buona prova del capitano T. Guiducci, miglior realizzatore di serata, buon approccio di Campidelli (difesa regia e punti), bene F. Guiducci in uscita dalla panchina, Bronzo uomo assist, Ceccarelli una presenza sotto tabelloni, il giovane Di Giacomo sempre più in rotazione, l’esperto Zagano sotto le plance, Mussoni punto di riferimento difensivo e freccia in contropiede, Buo grande tuttofare di qualità.

Ci godiamo la vittoria ma vogliamo subito tornare in palestra per preparare la difficile trasferta di Morciano, campo molto ostico”.

Tabellino

Villanova Tigers - Russi Basket Club 73-46

Villanova Tigers: Bronzetti 7, Cameli, Guiducci F 5, Buo A. 10, Di Giacomo 7, Guiducci T 14, Ceccarelli 12, Mussoni 5, Campidelli 11, Zagano 2. All: Ravello

PARZIALI: 25-15; 45-26, 57-39