Basket DR2, Tigers: ecco un altro derby

Da un derby all’altro. Il girone F della DR2 ne offre davvero tanti, ed è uno dei tanti motivi di interesse di questo campionato con ben 8 squadre riminesi al via, oltre al Buena Onda di Cesenatico.

Archiviato, infatti, il confronto con Basket 2000 San Marino, per i Villanova Tigers è già tempo di pensare ad un’altra sfida molto sentita e che manca dal 2023.

Venerdì 31 ottobre le Tigri di Villa Verucchio faranno visita alla Pol. Stella (palla a due ore 21.15), alla palestra di via Fantoni, a Rimini.



In classifica i Tigers sono a 4 punti, due vittorie ottenute rispettivamente contro Aics Forlì e Basket 2000, mentre alla prima giornata hanno osservato il turno di riposo. 139 i punti segnati, 102 quelli subiti.

I riminesi sono ancora al palo. Nelle tre gare giocate fin qui hanno segnato 180 punti ma ne hanno incassati 250. La squadra annovera giocatori conosciuti come Carasso e Carollo, gli esperti Pulvirenti e Quartulli, un nome interessante come Frascio e quel Caverzan che solo due settimane fa ha segnato ben 34 punti.



“Non facciamoci ingannare dalla classifica, Pol. Stella è avversario ostico ed è un derby. – è il commento pre-partita del coach delle Tigri, Giacomo Ravello – I riminesi faranno di tutto per aggiudicarsi la prima vittoria, specialmente in casa loro. Dovremo cavalcare l’onda dell’entusiasmo, non avere pancia piena per appena due risultati positivi e cercando di limare gli errori commessi nelle prime uscite.

I ragazzi dovranno stare attenti e raccogliere tutte le occasioni a disposizione”.