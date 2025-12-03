Basket DR2, Tigers-Lions, ruggiti di alta classifica

Villanova cerca la settima perla, Coriano ha un roster super: si gioca venerdì 5 dicembre alla Tigers Arena alle 21,15

E' una sfida inedita, ma altamente suggestiva, quella che venerdì 5 dicembre (palla a due alle 21.15) vedrà opposte alla Tigers Arena di Villa Verucchio i padroni di casa Villanova Tigers e i Lions Coriano. L’incontro è valido per la nona giornata di andata del campionato di DR2 (girone F). Arbitra Pierpaolo Panza di Rimini, in attesa della designazione del secondo fischietto.

I villanoviani arrivano da sei vittorie consecutive, mentre il ruolino di marcia dei corianesi recita 4 vittorie e 3 sconfitte (di cui una a tavolino). Segnano 57.1 punti di media e ne subiscono 55.7. I Tigers vantano la miglior difesa del girone (48.8 punti concessi di media) e un attacco da 68.7 punti segnati a partita.

Nel roster di Coriano spicca un “califfo” come Luca Bedetti, una carriera tra Serie B e C e lo scorso anno protagonista con gli Angels Santarcangelo. Altro giocatore super esperto è Matteo Federico Botteghi, centro di 30 anni che ha iniziato a giocare in B nella stagione 2014/15 e viaggia ancora a quasi 11 punti di media. Accanto a lui il play Mattia Vettori (miglior marcatore dei Lions con 85 punti, 12.1 di media) e l’ala forte Matteo Chistè. Coriano si è inoltre appena rinforzata con la guardia Federico Ambrassa, un ex Tigers: faceva parte del gruppo che conquistò per la prima volta la Serie D.

In panchina siede un’autentica istituzione del basket riminese, Larry Middleton, che in maglia Basket Rimini fece innamorare tanti appassionati.

“Ci aspetta una gara molto difficile, contro una delle squadre più attrezzate per l’alta classifica del girone – è realista il coach delle Tigri, Giacomo Ravello. – Lions Coriano può vantare giocatori forti, nomi importanti e grande esperienza tra B, C e D, oltre a giovani di qualità. È una squadra fisica e ben strutturata”.

Come arrivano i Tigers a questo appuntamento?

“L’ultima partita giocata risale a due settimane fa, a causa del rinvio della trasferta di Morciano. Ci siamo comunque allenati bene in questo periodo e cercheremo di fare del nostro meglio per proseguire nel nostro percorso di crescita”.

L’ultima parola lo skipper delle Tigri la dedica al pubblico: "Ringraziamo sempre i nostri numerosissimi tifosi: il loro sostegno ci aiuta e ci sprona nei momenti di difficoltà. Per questo aspettiamo tutti venerdì sera alla Tigers Arena”