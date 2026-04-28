Basket DR2, Tigers: via ai playoff

Mercoledì alla Tigers Arena sfida secca con In Fieri San Lazzaro: Villanova punta su difesa e pubblico per volare ai quarti

Playoff, si parte! Terza in regular season (dietro Buena Onda e Bellaria), Villanova Tigers è pronta per la post season. Gli ottavi di finale sono in gara secca, da dentro fuori. Si gioca mercoledì 29 aprile, alla ore 21.15, alla Tigers Arena. I padroni d casa affrontano i bolognesi di In Fieri San Lazzaro.

Gli emiliani si sono classificati settimi nel girone E, con un ruolino di marcia di 13 vittorie e 11 sconfitte. Si tratta di una squadra che segna abbastanza – 64.6 punti media gara – ma che subisce altrettanto – 66.2 media gara. Allenata da coach David Guidetti, ha nel roster il capitano Jacopo Corradini, ala forte di grande esperienza e maturità (44 anni). Il cecchino è Michele Francesco Tuccillo, guardia di 33 anni capace di 11.5 punti ad allacciata di scarpe. Producono molto anche l’ala piccola Alessio Pierini (10.6), la guardia Riccardo Fabbri (7.9), il play Mattia Mengoli (9.0) e l’altra guardia Riccardo Candini (6.9), uno degli elementi più giovani della truppa emiliana, con io suoi 25 anni.

Arbitri dell’incontro: Marco Giannini di San Marino, secondo arbitro in attesa di designazione, segnapunti Igor Di Benedetti (Rimini).

Villanova si presenta all’appuntamento dopo aver centrato la terza posizione in regular season. Il miglior realizzatore è Miro Ceccarelli (10,6 di media), seguito da Luca Tomasi (10.4) e Mattia Mussoni (8,9). Il marchio di fabbrica resta la difesa: appena 53.7 punti concessi a partita, la migliore del girone, a fronte di 62.9 realizzati.

“Sarà una gara stimolante: affrontiamo una squadra che non abbiamo mai incontrato, proveniente dal girone bolognese. – commenta il coach delle Tigri, Giacomo Ravello – La formula a gara secca non è delle migliori, ma non sarà il risultato di questa partita a definire la nostra stagione”.

“Siamo consapevoli del buon percorso fatto fin qui e cercheremo di dare il massimo, anche se non sarà semplice. – prosegue lo skipper biancoverde – Arriviamo infatti non nelle migliori condizioni fisiche, con alcuni infortuni che ci costringeranno a rotazioni limitate.

In ogni caso, siamo soddisfatti di quanto costruito durante l’anno: un gruppo che è cresciuto e che si è anche divertito”.

L’ultima parola la riserva ai tifosi: “Abbiamo bisogno del nostro pubblico che alla Tigers Arena sarà sicuramente numeroso e calorosissimo come sempre”.

Per tutti i presenti, ciambella sugli spalti offerta da “Il pane del contadino” di Corpolò.