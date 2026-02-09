Basket DR2, Tigers: vinto il derby con autorità (50-78)

Battuto in trasferta il Basket 2000 San Marino: consolidato il terzo posto in classifica

Il treno dei Villanova Tigers riprende la sua corsa. E lo fa nella serata del derby con Basket 2000 San Marino. Nella bella cornice del Multieventi Sport Domus, i biancoverdi di coach Ravello tornano al successo dopo due stop consecutivi, al termine di una gara sempre condotta con autorità.

Due assenze per parte: ai padroni di casa mancano Lemme e soprattutto il marcatore principe Lettoli (11 punti di media), tra gli ospiti sono out Simone Buo e Zagano, che lascia un po’ sguarnito il reparto lunghi.

Il centro Ceccarelli però è on fire e – in coppia con Tomasi – piazza subito un 8-2 spezzato dalla tripla di Riccardi. Due floater di pregevole fattura di Mussoni e il ciclone Ceccarelli chiudono il primo periodo 13-20.

In apertura di secondo quarto sono due triple di Bronzetti e Tomasi a scavare subito il solco (13-26) e coach Del Bianco è costretto a rifugiarsi in time-out. I Tigers litigano un po’ col ferro ai tiri liberi, 5 punti di Fiorani riavvicinano Basket 2000 (18-28) ma Rossi appena entrato e Bronzetti non sbagliano. L’attacco Tigers è fluido, la difesa è quasi un fortino: concederà appena 11 punti nel periodo. Tommaso Guiducci realizza un ottimo canestro allo scadere dei 24” e Ceccarelli manda tutti negli spogliatoi sul punteggio 24-41.

Ceccarelli e Tommasi allungano ancora, nonostante la tripla di Guida (27-47). La brutta notizia è l’uscita dal campo di Mussoni a 5”55 per problemi alla spalla. Campidelli risponde alla tripla di Liberti convertendo il libero aggiuntivo. Basket 2000 prova anche la zona, Fiorani non vuole arrendersi (4 punti di fila) ma la tripla di Tommasi, il percorso netto di Campidelli in lunetta e la cometa di Guiducci dall’arco allo scadere del periodo sono una sentenza: 40-66.

Di Giacomo segna, va in lunetta e fornisce un pregevole assist a Rossi (43-70), Federico Guiducci si iscrive a referto con un 2+1, poi fornisce a Bronzetti la palla del comodo contropiede del 50-78. A una manciata di secondi dal termine, un fallo mette ko anche Cameli.

Con la vittoria, i Tigers consolidano il terzo posto in classifica, con una gara in meno, a due lunghezze dalla coppia di testa Buena Onda (24) e Bellaria (che ha una gara in più).

“Ci siamo allenati bene in settimana, come in precedenza del resto. – il commento del coach delle Tigri, Giacomo Ravello – Sappiamo che sarà difficile replicare i risultati del girone d’andata, ma noi proveremo a fare del nostro meglio. A San Marino i ragazzi sono stati concentrati per tutti e quaranta i minuti, non abbiamo mai calato di intensità, e ognuno di loro ha contribuito al risultato. Ottima la prova offensiva di Ceccarelli e Tomasi, con buone percentuali realizzative”.

“Dopo i due stop consecutivi, era importante tornare alla vittoria e i ragazzi lo sapevano. – prosegue lo skipper biancoverde – La risposta è stata positiva, l’entusiasmo e l’unione del gruppo ci trascina ogni volta. Siamo sereni e concentrati sul migliorare di settimana in settimana”.

IL TABELLINO

Basket 2000 San Marino - Villanova Tigers 50-78

Basket 2000 San Marino: Borello 5, Guida 7, Stefanelli, Zavoli, Taddei 2, Riccardi 3, Liberti Lorenzo 8, Fiorani 14, Bianchi 5, Liberti Leonardo 2, Ronci 2. All. Del Bianco, vice all. Federico Guida

Villanova Tigers: Ceccarelli 18, Tomasi 16, Mussoni 8, Bronzetti 8, Rossi 4, T. Guiducci 8, Campidelli 9, F. Guiducci 3, Di Giacomo 4, Cameli. All: Ravello.

PARZIALI: 13-20; 24-41; 40-66)