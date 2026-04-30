Basket DR2, Tigers: vittoria con il brivido (58-55)

Villanova avanti +12 a cinque minuti dalla sirena, poi la rimonta di San Lazzaro: decisivi i liberi di Tomasi e Buo

Per fotografare l’ottavo di finale playoff Villanova Tigers vs In Fieri San Lazzaro bisogna partire dalla fine. Ma i deboli di cuore se ne stiano alla larga. A 5 minuti dalla fine, 2 liberi di Tomasi regalano ai padroni di casa il massimo vantaggio 56-44. L’inerzia è tutta nelle mani dei villanoviani. La coriacea San Lazzaro, però, di lasciar scivolare i titoli di coda senza provarci non è d’accordo. E così, complice la mira improvvisamente diventata sbilenca e la zona intessuta dagli emiliani, i Tigers smettono di segnare mentre Mengoli, Guidetti (100% dalla lunetta) e il bomber Tuccillo con la sua tripla di tabella agguantano i villanoviani. Coach Ravello si rifugia in timeout a 1”15. Il dialogo porta gli effetti sperati: Tomasi va in lunetta, segna il primo (57-55) e sul ferro del secondo svetta Andrea Buo. Ma quando Campidelli sbaglia incredibilmente l’appoggio al ferro, tutto il numeroso pubblico della Tigers Arena trema. Gli ospiti hanno la palla del pareggio o del sorpasso. La difesa Tigers si ricorda di essere tra le migliori del campionato, alza il muro e Buo può tornare in lunetta sul fallo subito: 2/2 della guardia e popolo biancoverde in festa.



Partita vibrante, intensa, quella tra Tigers e San Lazzaro che se le danno sportivamente per 40 minuti. I padroni di casa devono fare i conti con tre assenze pesantissime (Ceccarelli, Federico Guiducci e Mussoni), ma recuperano Simone Buo, alla sua seconda uscita stagionale.

Nel primo quarto, San Lazzaro ha la mano caldissima: quattro triple (due portano la firma di Tuccillo) e vantaggio meritato: 14-18.

Si riparte con Tomasi a bersaglio dall’arco e una magia in reverse di Simone Buo a scaldare l’Arena 19-18).Mengoli e Tuccillo spingono gli emiliani, Rossi (buona prova quella dell’ala) è lucido sotto canestro. Si va al riposo 26-27.

La partita non ha un padrone, si procede a braccetto con Villanova che nel finale di periodo prende qualche punticino di vantaggio grazie alle triple dei fratelli Buo e ai canestri di Tommaso Guiducci: 44-40.



Campidelli prima è preciso dalla linea della carità, poi segna dall’arco con Di Giacomo che converte una palla in due punti preziosi. L’antisportivo di Pierini consente a Tomasi un giro in lunetta: 56-44. La partita sembra finita, l’inerzia è nelle mani dei Tigers che non fanno i conti con la grinta e il mirino di San Lazzaro. Il finale è da cardiopalma. Festeggiano i Tigers, abbracciati dai tifosi. Per i biancoverdi villanoviani il sogno playoff prosegue. Avversaria nei quarti la vincente di Grifo Imola – Aics Forlì.

Tabellino



Villanova Tigers – In Fieri San Lazzaro 59-55 (14-18; 26-27, 44-40)

Villanova Tigers: A. Buo 15, Zagano 3, Tomasi 15, Rossi 4, Campidelli 11, Buo S. 5, Guiducci T 5, Di Giacomo, Bronzetti, Cameli ne. All: Ravello

