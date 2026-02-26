Basket DR2, venerdì testa-coda tra Tigers e Sunrise

Appuntamento venerdì 27 alla Tigers Arena per un’altra sfida di campanile: palla a due alle ore 21.15. Difesa, intensità e cuore per restare in scia alla vetta

Classico testa-coda e, proprio per questo, gara ricca di insidie, amplificate dal clima derby, da sempre poco incline ai pronostici. I riminesi occupano il penultimo posto con tre vittorie in 17 incontri: 55,9 punti segnati di media e 63,4 subiti. Tra i gialloblù spicca Andrea Lonfernini con 175 punti totali (10,3 di media) e un high score di 21.

Coach Alessandro Gentili può contare su giocatori esperti come Valerio Accardo e il play Luca Magnani, su elementi di categoria quali il play Marco Giuliani (8,5 di media), Elia Stabile e Gianluca Sansone (5,1), oltre all’ex di turno Andrea Tamburini.

In casa Tigers il top scorer è l’ala forte Luca Tomasi (12,1 di media), seguito da Miro Ceccarelli (11,0), primo per punti totali segnati (165). Il marchio di fabbrica resta la difesa: 52,3 punti concessi a partita, seconda del girone dietro Tigers Forlì (51,7), a fronte di 62,8 realizzati.

Villanova è attualmente terza, a due lunghezze dalla coppia di testa Buena Onda (24) e Bellaria, e a pari merito con Tigers Forlì (ma con una gara in più).

“Sunrise è una squadra con una classifica bugiarda. – avverte coach Giacomo Ravello –Ha esperienza, talento e può metterti in difficoltà se non resti concentrato per quaranta minuti”.

“Arriviamo alla gara con qualche acciacco e qualche assenza, ma questo non deve assolutamente essere un alibi. – conclude lo skipper. biancoverde – Dovremo portare in campo energia, compattezza e lucidità, giocando di squadra dall’inizio alla fine.

E sono certo che il calore dei nostri tifosi alla Tigers Arena – che sono certo, saranno ancora volta di più numerosissimi – sarà ancora una volta un valore aggiunto”.