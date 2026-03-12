Basket DR2, Villanova ospita venerdì il Morciano

Coach Ravello: “Squadra esperta, non guardiamo la classifica”

I padroni di casa per continuare la corsa nell’alta classifica. Gli ospiti per abbandonare il fondo. I biancoverdi reduci dal colpo esterno di Russi, i gialloneri che si sono confermati la bestia nera della capolista Buena Onda, battuta due volte su due. Una gara, dunque – Villanova Tigers vs Morciano Eagles – che racchiude in sé tanti motivi di interesse. Appuntamento venerdì 13 marzo alla Tigers Arena: palla a due alle ore 21.15.

Arbitri Filippo Pani (Rimini) e Fabio Cordisco (Riccione), segnapunti Matilde Tentoni di Misano A.

I morcianesi occupano il quartultimo posto con 5 vittorie in 19 incontri: 58,7 punti segnati di media e 65,2 subiti. Tra i gialloblù spicca Nicolò Bacchini con 217 punti totali (12,8 di media) e un high score di 24, ottavo nella classifica marcatori del girone.

Coach Alessandro Villa può contare su giocatori esperti, in primis l’immarcescibile Thomas Calegari, centro noto in tutte le minors. Accanto a lui l’ala Andrea Bigini, la guardia Enrico Cortini e il play Francesco Sanviti, insieme a giovani come l’ala forte Federico Brilli (20 anni) e l’ala Manuel Casadei.

In casa Tigers il top scorer è Miro Ceccarelli (10,7), primo per punti totali segnati (171), seguito dall’ala forte Luca Tomasi (11,7 di media). Il marchio di fabbrica resta la difesa: 52,6 punti concessi a partita, la migliore del girone, a fronte di 64,2 realizzati.

Villanova è attualmente seconda, a due lunghezze da Buena Onda (30), a pari merito con Tigers Forlì (ma con una gara in più). Bellaria insegue a 26 (due gare in meno).

Coach Ravello invita i suoi a non fidarsi della classifica degli avversari: "Morciano è un’avversaria ostica, che arriva da una bella vittoria contro la capolista. È una squadra con molta esperienza nella categoria: ha giocatori esperti, qualità e anche tanti centimetri sotto canestro. La loro classifica è un po’ beffarda, perché hanno meno punti di quelli che probabilmente meriterebbero. Avrebbe potuto avere qualche punto in più. Non dobbiamo basarci sulla classifica per capire l’importanza della partita”.

Il tecnico dei Tigers guarda però soprattutto alla prestazione dei suoi: “Noi dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro: difendere forte, correre ed essere intensi su entrambe le metà campo. L’obiettivo è replicare la buona prova offerta contro Russi e proseguire su quella strada. Ritorna Andrea Buo: potrà darci ossigeno e freschezza”.

Infine uno sguardo al finale di prima fase: “Mancano ormai poche partite alla fine della prima fase e dobbiamo stringere i bulloni, restare uniti e cercare di portare a casa più punti possibile, evitando passi falsi.

Il calore dei nostri tifosi alla Tigers Arena – che sono certo, saranno ancora volta di più numerosissimi – sarà ancora una volta un valore aggiunto”.