Basket DR2, Villanova Tigers-Buena Onda: la vetta in palio

Venerdì sera 9 gennaio alla Tigers Arena (ore 21,15) si sfidano le due leader del campionato

Per iniziare l’anno agonistico 2026 non poteva esserci esordio migliore. Uno vero scontro d’alta quota. Alla Tigers Arena, venerdì 9 gennaio alle ore 21.15, i padroni di casa Villanova Tigers ospitano la corazzata Buena Onda Cesenatico. Incontro valido per il campionato di DR2 (girone F).

Arbitra Marco Giannini di San Marino, in attesa di designazione del secondo arbitro, segnapunti Igor Di Benedetti di Rimini.

I cesenaticensi allenati da coach Mauro Focarelli – assistito da Simone Pillastrini – arrivano da quattro vittorie consecutive e sono appaiati ai Tigers in testa alla classifica con 18 punti dopo 10 gare. L’ultima sconfitta risale al 21 novembre, un rocambolesco ko casalingo contro Morciano (63-64, tripla vincente di Thomas Calegari).

Buena Onda Basket Club (iscritta al campionato come Wellness Project) può contare su giocatori prolifici come il centro Simone Fabiani (162 punti totali, 16.2 di media) e l’ala forte Fabio Delvecchio (13.9), ma anche su elementi di grande esperienza come il capitano Giacomo Frigoli – ex della partita, stagione 21-22 in canotta Tigers e 14.4 di media gara per il play – e l’ala piccola Alessandro Gori (7.0), oltre a Tommaso Monticelli, due anni fa in Serie C a San Marino.

I numeri raccontano di una squadra dal grande potenziale offensivo: Buena Onda vanta il miglior attacco del girone con 70.5 punti di media a partita (705 totali), a fronte dei 57.5 subiti (575).

I Tigers, invece, segnano meno (64.3), ma concedono pochissimo: 49.1 punti subiti a gara, miglior difesa del girone con ampio margine.

"Buena Onda è una squadra molto preparata che può vantare nel suo roster nomi importanti per il campionato, e finora ha sempre dimostrato il proprio valore. – commenta il coach delle Tigri, Giacomo Ravello – È una formazione forte ed equilibrata, non la scopriamo certo oggi”.

Come arrivano i Tigers a questa prima sfida dell’anno nuovo?

“Ci siamo allenati anche durante il periodo natalizio, con buone sedute. Recuperiamo un paio di giocatori che ci aiuteranno ad allungare le rotazioni (Simone Buo e Bronzetti, ndr). Siamo pronti a fare del nostro meglio contro una squadra dalle grandi ambizioni, che punta ad arrivare fino in fondo in questa DR2.

Abbiamo la fortuna di trovarci appaiati in classifica e siamo molto soddisfatti del percorso fatto finora, ma non vogliamo distrarci: scenderemo in campo per dare il 100%.

Ci auguriamo di avere con noi anche venerdì sera i nostri stupendi tifosi: potranno assistere a una grande partita di basket e il loro sostegno per noi è fondamentale”.