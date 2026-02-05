Basket DR2, Villanova Tigers: sfida al Basket 2000 San Marino

Venerdì 6 febbraio sfida al Multieventi: palla a due alle ore 21.30. La squadra di Villa Veruccio è terza in classifica

I Villanova Tigers tornano a viaggiare. E sarà una trasferta particolare quella che attende i biancoverdi venerdì 6 febbraio. Al Multieventi Sport Domus di San Marino sono attesi (palla a due alle ore 21.30) dal Basket 2000 San Marino, in uno dei derby più emozionanti del Girone F di DR2.

La gara, terza del girone di ritorno, sarà diretta dagli arbitri Massimo Perazzini di Rimini e Andrea Romano di Bellaria Igea Marina. Alessia Papini, di Bellaria Igea Marina, svolgerà il ruolo di segnapunti al tavolo.

I Tigers occupano attualmente il terzo posto in classifica, con una gara in meno, a due lunghezze dalla coppia di testa formata da Buena Onda (24) e Bellaria (22).

Basket 2000 San Marino è invece più indietro, in nona posizione con 14 punti. All’andata finì 73-52 per i villanoviani.

La formazione del Titano, allenata da coach Sergio Del Bianco, viene dalla sonante vittoria sul parquet dello Sporting Club Cattolica (44-73). Viaggia a 56,7 punti segnati e 59,2 subiti di media a partita. Il miglior realizzatore è l’ala Lorenzo Lettoli, con 11 punti di media e un high score di 23. Buon apporto arriva anche dall’esperta guardia Lorenzo Liberti (35 anni), autore finora di 138 punti complessivi, con una media di 10,6.

I Villanova Tigers si confermano invece una vera cooperativa del canestro: per trovare il primo biancoverde nella classifica marcatori bisogna scendere fino alla 16ª posizione, dove figura l’ala forte Miro Ceccarelli (11 punti di media), seguito dalla guardia Mattia Mussoni, 14 posizioni più indietro, con 8,54 punti a partita.

Il marchio di fabbrica dei Tigers resta la difesa: 52,2 punti subiti di media, la migliore del girone dopo Forlì (51,1), a fronte dei 62,3 realizzati.

“Siamo contenti di tornare subito in campo, vogliamo cancellare la battuta d’arresto subita tra le mura amiche contro Aics Forlì. Un 62-75 che non ammette scusanti – commenta coach Giacomo Ravello –. Abbiamo tirato malissimo, senza difendere come sappiamo fare.

Ora ci attende un’altra gara molto impegnativa contro una squadra che può contare su giocatori di grande esperienza come Liberti, Lemme, Riccardi e Taddei, affiancati da elementi giovani ma di spessore come Guida, Lettoli e Fiorani”.

Un banco di prova importante anche dal punto di vista fisico e mentale.

“Nonostante qualche acciacco e l’assenza di Simone Buo, abbiamo lavorato sodo in palestra. – conclude Ravello – Dovremo mettere sul parquet una prestazione solida e concreta. Servirà giocare di squadra, trovare i ritmi giusti in attacco e fare della difesa la nostra arma in più.

È un derby, in trasferta ma a due passi da casa e in un impianto bellissimo: ci auguriamo che i nostri tifosi possano seguirci anche al Multieventi e sostenerci. Ora più che mai abbiamo bisogno del loro apporto”.