Basket DRq, SG Tiberius in semifinale playoff contro Budio
Al play-in battuta alla palestra Sforza esaurita il Voltone per 79-69. Per Gamberini 22 punti, due bombe di fila di Benzi decidono il match
A cura di Stefano Ferri
09 maggio 2026 16:33
In una palestra Sforza che va ben oltre al tutto esaurito, SG Tiberius porta a casa la gara secca contro Voltone e vola nelle semifinali play-off per andare in serie C, dove affronterà la capolista Budrio.
Oltre ad un dominante Gamberini per tutta la gara, sono le due bombe in fila di Jack Benzi ad un minuto dalla fine a decidere il match.
IL TABELLINO
SG TIBERIUS-VOLTONE 79-69
SG TIBERIUS: Gamberini 22, Benzi 16, Del Fabbro 13, Nuvoli 7, Chiari 2, Campajola 3, Polverelli 9, Bernabini 2, Bonfè 3, Amati, Casadei ne, Antolini ne.
PARZIALI: 20-18; 39-32; 58-55