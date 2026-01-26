Basket e solidarietà: 1.500 euro raccolti dai tifosi per la Cardiologia di Rimini
Raccolti 1.500 euro per il reparto dell’Ospedale di Rimini
La raccolta fondi organizzata con successo da Barrio, la Curva Basket di Rimini, in occasione della partita Rinascita Rimini – Juvi Cremona, svoltasi domenica 18 gennaio al Palasport Flaminio, ha permesso di raccogliere 1.500 euro, destinati all’Associazione Sostenitori Cardiologia Ospedaliera Riminese (Ascor).
L’iniziativa sostiene la sottoscrizione promossa da Ascor per donare alla Cardiologia dell’Ospedale di Rimini la sonda miniaturizzata per ecografia trans-esofagea, una delle tecnologie più avanzate per il trattamento mini-invasivo delle valvulopatie.
Oltre alla somma raccolta durante la partita, sono preannunciate ulteriori donazioni tramite bonifico diretto ad Ascor
(Iban: IT29M062302420400004335832, Crédit Agricole – Filiale Marecchiese).
L’evento ha avuto un simpatico seguito sabato scorso, con la consegna simbolica da parte di Barrio ad Ascor di un metaforico assegno riportante la cifra raccolta.