Basket, Europei Under 18 Div.C: San Marino piega Monaco (69-66)

Che partita e che vittoria per la Nazionale sammarinese Under 18 agli Europei Division C in corso di svolgimento a Tirana, in Albania. I ragazzi di coach Rossini hanno battuto 69-66 Monaco con un finale pazzesco, tutto da vedere e rivedere. I titani, dopo aver subito la rimonta avversaria negli ultimi minuti, hanno avuto la forza per reagire un’ultima volta e, con un canestro di Pagliarani e due triple di Falcioni, hanno tagliato il traguardo vincitori.

LA CRONACA. Valmaggi è scatenato e sigla sette punti nel 9-2 che lancia i biancazzurri in vantaggio all’alba del match. Monaco torna sotto qualche istante più tardi e la gara diventa estremamente equilibrata. San Marino va anche sotto (12-14, tripla di Bojnourdi), ma a fine quarto è di nuovo parità sul 14-14. Nel secondo periodo un break di Monaco porta il punteggio sul 14-24, ma uno straordinario Valmaggi riporta tutto in parità all’intervallo. Per lui, nel primo tempo, 25 punti sui 31 di squadra: inarrestabile.

Di ritorno dagli spogliatoi i biancazzurri provano la fuga, superano anche la doppia cifra di margine e trovano un confortante 51-42 al 30’. Tutto sembra incanalato sui binari giusti, ma Monaco reagisce e si fa sotto. Cinque punti in fila di Nanni danno respiro al 34’ (61-52), gli avversari però non mollano e improvvisamente i nostri non fanno più canestro. Minuto dopo minuto il vantaggio è eroso e a 3’ dalla fine Rossi impatta a quota 61, poi qualche istante dopo Majone sigla il +3 monegasco sul 61-64. Tutto da rifare, servono nervi saldi e carattere. San Marino li ha, in abbondanza. Nell’azione successiva, dopo aver rischiato una palla persa, Eugenio Falcioni piazza la tripla centrale. È parità. Monaco sbaglia e i biancazzurri, allo scadere dei 24”, segnano con Pagliarani dalla media. Di tocco, di polpastrelli.

Dall’altra parte Gasperoni difende bene, ma viene punito con due liberi, che Rossi segna per la nuova parità. È 66-66 e il possesso è sammarinese. La squadra penetra svariate volte, la difesa si chiude in area e la palla esce in punta, dove c’è Falcioni che segna da tre.

Poi Valmaggi recupera palla e subisce fallo, ma i due liberi non entrano. Monaco ha la palla con pochi secondi sul cronometro. Andriamary sbaglia da tre, ma i suoi catturano il rimbalzo. Poi risbaglia di nuovo da tre. Finisce 69-66

IL TABELLINO

SAN MARINO – MONACO 69-66

SAN MARINO: Falcioni 12 (3/6, 2/4), Pagliarani 4 (1/5, 0/1), Valmaggi 32 (10/18, 3/4), M. San Martini, Gasperoni 11 (2/5, 0/3), Sartini (0/1 da tre), F. San Martini 3 (0/3, 1/5), Cenni (0/1, 0/2), Giovannini, Cecchetti, Valentini, Nanni 7 (1/1, 1/3). All.: Rossini.

MONACO: Andriamiary 12 (3/6, 1/8), Chattahy 11 (1/2, 3/5), De Sevelinges (0/2, 0/1), Gremeaux 4 (2/3, 0/3), Majone 12 (6/12, 0/1), Nulli, Bada 6 (2/4), Rossi 13 (5/11, 0/1), Bojnourdi 6 (0/1, 2/2), Daleux, Ranguin (0/2, 0/1), Bailly 2 (1/1). All.: Counali.

Parziali: 16-24, 27-39, 45-70

Tiri liberi: San Marino 14/22, Monaco 8/14

Rimbalzi: San Marino 42 (Falcioni e Gasperoni 8), Monaco 43 (Majone 11)

Assist: San Marino 10 (Pagliarani 5), Monaco 9 (Rossi 4)