Basket, Europei Div. C. San Marino, altro pesante ko (110-47)
Domenica, alle 11, è in programma l’ultima partita contro Gibilterra: chi vince chiude la manifestazione all’ottavo posto
Niente da fare per la Nazionale di San Marino contro Andorra agli Europei Under 16 Division C in corso di svolgimento a Yerevan, in Armenia. Gli avversari s’impongono 110-47 pigiando il piede sull’acceleratore fin da subito in un primo quarto di altissimo livello, chiuso sul 41-3, e continuando fino all’intervallo, con le squadre negli spogliatoi sul 71-17. Nel terzo quarto i biancazzurri reagiscono e giocano alla pari, ma negli ultimi dieci minuti Andorra allarga ancora il margine fino al risultato conclusivo.
Domenica, alle 11, è in programma l’ultima partita della nazionale sammarinese in questo europeo. La sfidante è Gibilterra, chi vince chiude la manifestazione all’ottavo posto.
IL TABELLINO
ANDORRA – SAN MARINO 110 – 47
ANDORRA: Cortes 6 (3/5, 0/4), Tomas 9 (3/6, 1/2), Jimenez 10 (5/10, 0/1), Widhani 6 (1/2, 1/5), Haro 2 (1/3, 0/1), Garcia 10 (4/5), Vilana 10 (3/5, 1/2), Trillo 20 (7/9, 2/4), Soria 3 (1/4), Cano 3 (1/4 da tre), Serra 17 (2/4, 4/7), Ferraz 14 (0/1, 4/8). All.: Isern.
SAN MARINO: Barbieri 11 (2/3, 0/6), Suarez Ramirez 5 (1/1, 1/1), T. Galletti 4 (2/8), Costa 2 (1/5), Casali ne, P. Galletti 4 (2/10, 0/1), Santi, Casadei 6 (1/5, 0/1), Bouirik (0/1 da tre), Cortesi, Giovannini 15 (7/17, 0/1), Della Balda ne. All.: Rossini.
Parziali: 41-3, 71-17, 88-35.
NOTE: tiri liberi Andorra 8/20, San Marino 12/26). Rimbalzi Andorra 69 (Tomas 15), San Marino 31 (Casadei 7). Assist Andorra 33 (Trillo 6), San Marino 12 (Suarez Ramirez 3).