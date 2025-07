Basket, Europei Div.C: San Marino cede alla Moldova (72-84)

Il match valeva per la semifinale quinto-ottavo posto. Alle 12 di domenica sfida contro Monaco per il settimo-ottavo posto

Niente da fare per la Nazionale sammarinese under 18, che agli Europei Division C di categoria perde 72-84 con la Moldova nella semifinale 5°-8° posto. Domenica i ragazzi di coach Rossini giocheranno a mezzogiorno con Monaco per la partita che vale il 7° o l’8° posto.

LA CRONACA. Si comincia sul 5-1 nel segno di Gasperoni, ma la prosecuzione è favorevole alla squadra avversaria, che sorpassa e di slancio vola fino al +11 di fine primo periodo (13-24). I biancazzurri provano a rientrare e ci riescono al 17’, quando finalmente vedono la targa degli avversari sul 29-33. Nonostante ottime giocate collettive, l’aggancio non riesce e la Moldova riscatta in avanti fino al 31-42 dell’intervallo.

Di ritorno dagli spogliatoi, i nostri vanno sotto di 17 sul canestro firmato da Svetenco (37-54). È un momento piuttosto complicato, ma i ragazzi reagiscono e restano a galla fino ad arrivare al 55-65 del 30’. C’è voglia di provarci, di tentare un prodigioso recupero. I biancazzurri producono l’ultimo sforzo e a -5’, sul canestro di Pagliarani, ecco un 68-72 che sembrerebbe riaprire tutto. Non sarà così, perché la Moldova continua a prevalere a rimbalzo e prende un piccolo margine di almeno tre possessi che si porterà fino alla fine. La gara si conclude sul 72-84.

IL TABELLINO

SAN MARINO – MOLDOVA 72-84

SAN MARINO: Falcioni 3 (0/2, 0/1), Pagliarani 10 (5/7, 0/1), Valmaggi 23 (10/21, 1/4), M. San Martini, Gasperoni 21 (5/13, 0/3), Sartini 1, F. San Martini 12 (3/9, 2/6), Cenni, Giovannini, Cecchetti, Valentini, Nanni 2 (1/4, 0/3). All.: Rossini.

MOLDOVA: Musuc 3 (0/7, 1/3), Dontu 27 (7/11, 3/8), Stanila 14 (2/4, 3/8), Cusniriuc 22 (7/8, 2/5), Ghisca, Svetenco 8 (2/7,0/1), Buceatchi, Volcu, Arnaut 3 (1/3, 0/1), Parada 3 (1/3, 0/1), Cebotari-Lungu (0/1), Zaicenco 4 (2/2). All.: Svisceva.

Parziali: 13-24, 31-42, 55-65

Tiri liberi: San Marino 15/19, Moldova 13/21

Rimbalzi: San Marino 37 (F. San Martini 10), Moldova 57 (Dontu 17)

Assist: San Marino 14 (F. San Martini 6), Moldova 10 (Stanila 3)