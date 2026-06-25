Basket, Europei Piccoli Stati: San Marino si inchina ad Andorra (79-99)

Pagato a caro prezzo un secondo quarto finito 19-36 in cui Andorra prende il largo

Secondo ko per la Nazionale agli Europei dei piccoli stati in corso di svolgimento a Gibilterra. La squadra di coach Rossini paga a caro prezzo un secondo quarto finito 19-36 in cui Andorra prende il largo per poi chiudere sul 79-99. Nel tabellino da segnalare i 22 punti di Macina, i 20 di Ugolini e i 18 di Cadiman, mentre dall’altra parte la parte del leone l’ha fatta Serrato Balletbo con 29 punti. Pesa, nella bilancia del match, il +18 a rimbalzo per Andorra.

LA CRONACA. La gara è inaugurata da una tripla di Riccardi, con San Marino a prendere subito vigore e a giocare un primo quarto di buonissima fattura. Il batti e ribatti in questa fase è costante, con Andorra a salire anche a +4 sul 12-16, ma Macina e compagni sono attenti e reattivi. La parte finale di primo periodo è colorata di biancazzurro, con Cadiman, Ugolini e Macina a prendere buone iniziative per il 27-22.

Attacco con buona circolazione e difesa attenta, ma nel secondo periodo Andorra cambia marcia. Lo fa segnando in tutti i modi e trovando percentuali al tiro altissime. È subito 7-0 andorrano per il ribaltone e la gara rimane lì, sul filo dell’equilibrio, fino al 38-40 del 15’. Poi gli avversari accelerano ulteriormente e finiscono col guadagnare 12 punti di margine all’intervallo (46-58).

Di ritorno dagli spogliatoi San Marino prova a rientrare sotto la doppia cifra di distacco, ma Andorra tiene la forbice con costanza tra i 12 e i 15 punti. È una partita complicatissima, che gli avversari tentano di chiuderla già in anticipo sul 65-83 di fine terzo.

In dirittura d’arrivo i biancazzurri ricuciono fino al -12 con Riccardi (71-83 al 32’), ma è l’ultimo squillo. Andorra spinge ancora sull’acceleratore e chiude sul +20.

Domani per San Marino l’ultima sfida del girone con Malta (ore 17). Sabato la semifinale.

SAN MARINO – ANDORRA 79-99

SAN MARINO: San Martini 2 (1/2, 0/2), Macina 22 (8/9, 2/7), Riccardi 10 (2/3, 2/3), Ugolini 20 (4/10, 1/6), Merlini (0/1), Mularoni (0/1), Falcioni (0/1), Borello, Cadiman 18 (5/6, 2/5), Tura 7 (1/2, 1/2), Biordi ne. All.: Rossini.

ANDORRA: Lopez Calzada 19 (4/6, 3/3), Serrato Balletbo 29 (3/3, 7/14), Gabriel 12 (4/13, 0/1), Armengol 13 (5/8, 1/4), Peral Serra 9 (3/7, 0/2), Gallego, Fernandez (0/1 da tre), Lamelas 13 (3/5, 2/5), Santiago, Aranda Blanquer (0/1), Aguilar 4 (1/5, 0/1). All.: Vegas Ribes.

Parziali: 27-22, 46-58, 65-83.

NOTE: tiri liberi San Marino 13/21, Andorra 14/27. Rimbalzi San Marino 34 (Cadiman 7), Andorra 52 (Gabriel 11). Assist San Marino 10 (Macina 3), Andorra 19 (Serrato Balletbo 7).