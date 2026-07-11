Basket, Europei U16 Div.C: San Marino ko con Monaco (113-55)

I ragazzi di coach Rossini affronteranno alle 12 Andorra nella seconda delle tre partite che determineranno le posizioni dalla quinta alla nona

San Marino perde la prima partita della seconda fase con Monaco agli Europei Under 16 Division C in corso di svolgimento a Yerevan, in Armenia. Il finale, 55-113, racconta di un match in cui gli avversari hanno saputo subito scappar via nel punteggio.

I biancazzurri restano avanti sul 5-2 d’avvio coi canestri di Giovannini e Casadei, ma il resto del primo quarto e anche il secondo sono nettamente favorevoli ai monegaschi, che vanno all’intervallo sul 29-67 con un inarrestabile Guilhaume Majone, un 2.04 autore alla fine di 40 punti con 22 rimbalzi. Nella ripresa Monaco aumenta ulteriormente il vantaggio grazie a tanti secondi tiri e non si guarda più indietro fino alla sirena conclusiva.

I ragazzi di coach Rossini affronteranno domani Andorra (ore 12) nella seconda delle tre partite (l’ultima domenica alle 11 con Gibilterra) che determineranno le posizioni dalla quinta alla nona di questo Europeo.

IL TABELLINO

SAN MARINO – MONACO 55-113

SAN MARINO: Barbieri 18 (5/13, 0/5), Giovannini 8 (2/8, 1/2), Costa 2 (1/2), P. Galletti 3 (1/3), Casadei 7 (3/7, 0/1), Suarez Ramirez 7 (1/3, 1/3), T. Galletti 7 (3/7, 0/1), Casali (0/1 da tre), Santi 3 (1/3, 0/1), Bouirik (0/1, 0/1), Cortesi ne., Della Balda ne. All.: Rossini.

MONACO: Salonga 2 (0/1), Boulhcen 6 (2/7, 0/1), Vialla 4 (2/3), Fiorini 11 (5/10, 0/8), Rzeznik 6 (2/3, 0/1), Domingo 6 (1/3, 1/2), Kotchap 2 (1/1), Rodrigues 6 (3/4), Ferragut 16 (7/13), Majone 40 (19/27), Nassi 3 (1/4), Vanel 11 (2/2, 1/2). All.: Maiolo.

Parziali: 14-32, 29-67, 42-88.

NOTE: tiri liberi San Marino 15/31, Monaco 17/24. Rimbalzi San Marino 35 (Casadei 5), Monaco 64 (Majone 22). Assist San Marino 13 (quattro con 2), Monaco 33 (Fiorini 7).