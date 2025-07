Basket, Europei U18 Div.C: San Marino batte Gibilterra

Match sempre condotto con grande autorità e giocato con tenacia a determinazione. Ottima prova di Thomas Gasperoni: 32 punti con 6 rimbalzi catturati

Gran bella vittoria della Nazionale di San Marino contro Gibilterra agli Europei Under 18 Division C. I ragazzi di coach Rossini chiudono sull’87-64 un match sempre condotto con grande autorità e giocato con tenacia a determinazione. Ottima prova collettiva ma va segnalata, a livello individuale, quella di Thomas Gasperoni, autore di 32 punti con 6 rimbalzi catturati.

LA CRONACA. Per cinque minuti la partita viaggia sul filo dell’equilibrio, con Postigo a segnare il 13-9 che vale il massimo vantaggio per Gibilterra. Poi i nostri piazzano un gran break di 15-0 che li lancia già in doppia cifra di margine prima che il quarto sia chiuso (13-24). Gli avversari restano combattivi, ma ormai lo strappo c’è stato e i nostri vogliono a tutti i costi custodirlo e, magari, metterne assieme un altro. Al 16’ Felice segna due triple e Navarro mette un libero per il 27-29, con la gara che sembra tornare in equilibrio. Non è così, perché Gasperoni piazza otto punti consecutivi e Pagliarani mette il canestro che sigilla il 27-39 di metà gara.

C’è un intervallo in mezzo ed è quasi un peccato, perché la carica dei biancazzurri è massima. I nostri sono bravi a rientrare con lo stesso spirito e nel terzo quarto allungano in maniera definitiva. Al 23’ è 29-48 e adesso si viaggia sempre attorno alle venti lunghezze di vantaggio. Al 30’ è 45-70 e quando il punteggio va a specchio in pieno quarto periodo, sul 47-74, si capisce che è finita. San Marino raggiunge anche un massimo vantaggio di +29 a spiccioli dalla sirena (59-78) e chiude anticipatamente una partita giocata nella maniera migliore.

IL TABELLINO

GIBILTERRA – SAN MARINO 64-87

GIBILTERRA: Diallo 4 (2/2, 0/1), Postigo 18 (3/5, 2/7), Navarro 3 (1/7, 0/5), McGlashan 9 (4/10, 0/6), O’Connor 6 (1/1, 0/2), Belilo (0/1 da tre), Davis (0/2), J. Felice 6 (0/1, 2/5), Vaughan 16 (4/8, 1/1), Chapman, Teuma (0/2), Sobhi 2 (1/1, 0/1). All.: S. Felice.

SAN MARINO: Falcioni 6 (0/2, 2/2), Pagliarani 15 (3/3, 2/5), Valmaggi 19 (6/10, 1/8), M. San Martini, Gasperoni 32 (9/16, 2/6), Sartini (0/1 da tre), F. San Martini 9 (3/3, 1/3), Cenni 5 (1/1, 1/2), Giovannini 1 (0/1), Cecchetti (0/1 da tre), Valentini, Nanni (0/2). All.: Rossini.

Tiri liberi: Gibilterra 17/22, San Marino 16/25

Rimbalzi: Gibilterra 35 (Navarro 7), San Marino 53 (Falcioni 9)

Assist: Gibilterra 6 (Postigo e Vaughan 2), San Marino 14 (Valmaggi 6)

Parziali: 16-24, 27-39, 45-70