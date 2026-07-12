Basket, Europeo U16 Div. C: San Marino chiude al nono posto

Sconfitta nella partita contro Gibilterra per 85-67. Giovannini (16 punti) il miglior marcatore della Nazionale del Titano

Nella partita valevole per l’8° e il 9° posto a questi Europei Under 16 Division C a spuntarla è Gibilterra, capace di ottenere un margine consistente già nel primo tempo e di controllare il buon ritorno di San Marino nella ripresa. Il 67-85 conclusivo prende corpo soprattutto nei primi venti minuti di gioco, coi biancazzurri sotto all’intervallo sul 26-55 e con l’inarrestabile Wojniak a segnare in tutti i modi.

Di ritorno dagli spogliatoi la squadra di coach Rossini reagisce e mostra buone giocate, col terzo quarto tutto sommato in equilibrio (44-74) e con gli ultimi dieci minuti in cui la squadra rosicchia buona parte del margine fino alla sirena del 40’.

Il tabellino

SAN MARINO – GIBILTERRA 67-85

SAN MARINO: Barbieri 4 (2/11, 0/4), Suarez Ramires 11 (4/5, 0/1), T. Galletti 12 (3/4, 1/5), Costa 3 (1/2, 0/2), Casali, P. Galletti 6 (1/4, 0/2), Santi (0/1), Casadei 12 (4/9, 1/1), Bouirik 3 (1/1 da tre), Cortesi, Giovannini 16 (5/14), Della Balda. All.: Rossini.

GIBILTERRA: Byrne 1 (0/2, 0/1), Wojniak 23 (8/11, 2/2), Pilcher 2 (1/2, 0/2), Atoloye (0/1, 0/3), Cocklan 2 (0/2), Sassani 3 (1/1), Alecio 7 (2/5, 1/2), Canepa 10 (2/6, 2/5), Cassaglia 14 (7/9, 0/2), Lejeune 7 (3/4), Luque 7 (3/5), Lines 9 (3/6). All.: Linares.

Parziali: 15-27, 26-55, 44-74.

NOTE: tiri liberi San Marino 18/34, Gibilterra 10/26. Rimbalzi San Marino 31 (Giovannini 8), Gibilterra 64 (Cassaglia e Lines 12). Assist San Marino 7 (P. Galletti 4), Gibilterra 16 (Alecio e Cassaglia 3