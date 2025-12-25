Basket femminile giovanile, doppio hurrà per la Ren-Auto
Successi esterno per la Under 19 a Imola (settima vittoria di fila) e per Under 17 a Forlì
Campionato Under 19 femminile regionale
Seconda giornata – girone di ritorno
Basket Giallonero Imola-Ren Auto Rimini Happy Basket 52-95 (8-26, 23-47, 36-72)
Arbitri: Eugenio Cesariello (Imola, BO), Giorgia Civinelli (Cesenatico, FC).
IMOLA: Di Trani 2, Nonni 6, Franceschelli 9, Domenicali (C) 8, Cesari, Curti 9, Montroni 13, Gentilini L., Commissari 2, Musconi 1, Rossi 2. All. Montanari, Gentilini D.
REN AUTO: Intorcia 4, Giorgini 10, Nuvoli 4, Pignieri (C) 12, Belpani, Donati 3, Bakayoko 9, Renzi 18, Oddi 2, Cardelli 16, Biondi 4, Bombardieri 13. All. Maghelli, Sansone.
Settima vittoria consecutiva per la formazione Under 19 che chiude imbattuta il 2025 con la vittoria esterna sul campo di Imola e mantiene saldamente la vetta del Girone B.
La formazione Under 19 tornerà in campo martedì 13 gennaio alle ore 17:40 alla palestra Carim contro B.S.L. San Lazzaro, terza giornata del girone di ritorno.
Campionato Under 17 regionale Gold
Quarta e penultima giornata – girone di ritorno
A.I.C.S. Basket Forlì-Ren Auto Rimini Happy Basket 57-75 (12-19, 30-42, 41-57)
Arbitri: Leonida Pasolini (Cesena), Michele Ceccarelli (Cesena).
FORLI’: Caroli, Maltoni 8, Mariani 5, Melandri 5, Cacchi (C) 3, Torri, Brunelli 3, Magnani 3, Zanchini 7, Bondi 12, Magni, Accorsi 11. All. Gori, Gozzoli.
REN AUTO: Intorcia (C) 6, Nuvoli 11, Belpani 2, Donati 2, Bakayoko 10, Renzi 14, Bonaga 1, Foschi, Cappelli, Bombardieri 27, Talacci, Antonini 2. All. Sansone.
Anche la Ren Auto Under 17 conclude l’anno con una comoda vittoria esterna sul campo di Forlì. Seconda vittoria consecutiva per le rosanero di coach Andrea Maghelli che al rientro dalla pausa natalizia dovranno recuperare le due sfide contro San Lazzaro (15/01) e Peperoncino Libertas (28/01).
La formazione Under 17 tornerà in campo mercoledì 7 gennaio alle ore 18:00 presso la Palestra Carim contro Faenza Basket Project, quinta giornata del girone di ritorno.