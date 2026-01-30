Basket femminile giovanile, Ren-Auto: hurrà per l'Under 19
Sconfitta di misura per la formazione Under 17 che lotta punto a punto per 40′ ma alla fine deve cedere il referto rosa al Peperoncino Libertas
Campionato Under 19 femminile regionale
Quinta giornata – girone di ritorno
Ren Auto Rimini Happy Basket-Faenza Basket Project Blu 79-53 (24-9, 40-29, 61-31)
Arbitro: Giulio Barbieri (San Marino).
REN AUTO: Giorgini 7, Nuvoli 2, Pignieri (C) 3, Belpani 2, Donati, Renzi 9, Oddi 14, Cardelli 32, Biondi 2, Dedda, Bombardieri 4, Mbaye 4. All. Maghelli, Sansone.
FAENZA: Laghi 3, Giovannetti 2, Carluccio 6, Piazza (C) 2, Monti 8, Valtancoli 6, Dall’Api 4, Mazzoni 5, Fabbri 6, Ricci 11. All. Bassi.
Non si ferma la striscia di vittorie consecutive della formazione Under 19 che supera anche Faenza e vola a 20 punti in classifica, ipotecando così il primo posto ad una sola partita dalla chiusura della prima fase, a cui seguiranno due partite ad orologio.
La formazione Under 19 tornerà in campo martedì 03 febbraio alle ore 18:30 in trasferta contro Capra Team Ravenna, sesta e penultima giornata del girone di ritorno.
Campionato Under 17 femminile Gold
Recupero prima giornata – girone di ritorno
Ren Auto Rimini Happy Basket-Peperoncino Libertas Basket 64-66 (20-21, 29-37, 50-50)
Arbitri: Giulio Barbieri (San Marino), Matteo Alejo Ramirez Suarez (San Marino).
REN AUTO: Intorcia (C), Nuvoli 3, Belpani 1, Donati 3, Bakayoko 4, Renzi 24, Bonaga, Foschi, Cappelli 2, Bombardieri 25, Talacci 2, Antonini. All. Maghelli, Sansone.
PEPERONCINO: Spanazzi 6, Zani 6, Tomassone 6, Ruffini 2, Vitali, Manfredi 6, Secchiaroli 15, Melloni (C), Bovina 7, Paoloni 18. All. Martinelli.
Sconfitta di misura per la formazione Under 17 che lotta punto a punto per 40′ ma alla fine deve cedere il referto rosa al Peperoncino Libertas. La sconfitta non compromette per fortuna il terzo posto nel Girone B, ciò che permette alle rosanero di Coach Maghelli di accedere alla seconda fase del campionato, chiamata “Titolo“, con gare di andata e ritorno tra le prime tre classificate dei due gironi ed al termine della quale la prima classificata sarà decretata Campione Regionale Under 17 Femminile Gold.
La formazione Under 17 tornerà in campo lunedì 09 febbraio alle ore 18:00 presso la Palestra Carim contro Vis Rosa Ferrara, terza giornata – girone di andata della fase “Titolo“.