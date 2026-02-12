Basket femminile giovanile, Ren-Auto: la Under 19 vince il derby
Esordio amaro per le rosanero Under 17 nella seconda fase "Titolo" - Girone A del campionato: ko in casa contro Vis Rosa Ferrara
Campionato Under 17 femminile Gold
Terza giornata – girone di andata
Ren Auto Rimini Happy Basket-Vis Rosa Ferrara 41-64
Arbitri: Marco Giannini (San Marino), Matteo Alejo Suarez Ramirez (San Marino).
Esordio amaro per le rosanero Under 17 nella seconda fase "Titolo" - Girone A del campionato. Le ragazze di Coach Maghelli sono state costrette a cedere il passo alla Vis Rosa Ferrara, sin qui imbattuta dall'inizio del campionato dopo aver terminato la prima fase al primo posto del Girone A con 10 vittorie su 10.
La formazione Under 17 tornerà in campo martedì 17 febbraio alle ore 17:40 presso la palestra Carim contro FBK Fiore Basket Valdarda, seconda giornata del girone di andata - Fase "Titolo".
Campionato Under 19 femminile regionale
Ren Auto Rimini Happy Basket-Nuova Virtus Cesena 58-47 (18-14, 33-24, 43-33)
Arbitro: Antonio Macellaro (Rimini).
REN AUTO: Giorgini 16, Pignieri (C) 6, Belpani 2, Donati, Bakayoko, Renzi 2, Oddi 5, Cardelli 23, Biondi, Dedda, Bombardieri 4, Mbaye. All. Maghelli, Sansone.
CESENA: Reda 17, Marras (C) 20, Di Cristo 3, Orlando, Taddese, Imbroglini 2, Vasini, Ruffolo Codina 4, Landi 1. All. Chiadini, Bertozzi.
Percorso netto per la formazione Under 19 che alla Carim riesce a domare il duo Reda-Marras (37 punti in due) e supera anche Cesena, accedendo alla successiva fase ad orologio aggiudicandosi definitivamente il primo posto nel girone B.
La formazione Under 19 tornerà in campo nella fase ad orologio, su cui seguiranno ulteriori comunicazioni.