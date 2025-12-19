Basket femminile giovanile, Ren Auto U17 domina il PV Bologna (81-42)

Le rosanero di coach Andrea Maghelli mettono il risultato in cassaforte già alla pausa lunga, scavando un solco di quasi 30 punti di vantaggio

Campionato Under 17 femminile Gold

Terza giornata – girone di ritorno

Ren Auto Rimini Happy Basket-PV Bologna ASD 81-42 (29-9, 50-22, 60-33)

Arbitri: Federico Malpassi (Rimini), Ilaria Gori (Cesenatico, FC).

REN AUTO: Intorcia (C) 19, Nuvoli 8, Belpani, Donati 4, Bakayoko 10, Renzi 7, Marzougui, Cappelli, Bombardieri 29, Talacci 4, Antonini. All. Maghelli, Sansone.

PV BOLOGNA: Righi 3, Bonfiglioli 3, Thompson 3, Tabellini 4, Folegani 2, Bortolotti 2, Genasi 21, Vignoli, Magni, Marzaduri (C) 3. All. Codini.

Larga vittoria casalinga per la Ren Auto Under 17 che dopo i rinvii delle due giornate precedenti torna sul parquet e ritrova il sorriso. Le rosanero di Coach Andrea Maghelli mettono il risultato in cassaforte già alla pausa lunga, scavando un solco di quasi 30 punti di vantaggio ben mantenuto anche nella ripresa. Al netto delle due partite da recuperare contro B.S.L. San Lazzaro (15/01/2026) e Peperoncino Libertas Basket (28/01/2026), questa vittoria vale il -2 dal secondo posto, occupato a pari merito (8 punti) proprio da San Lazzaro e Peperoncino.

La formazione Under 17 tornerà in campo martedì 23 dicembre alle ore 19:00 in trasferta contro A.I.C.S Basket Forlì, quarta giornata del girone di ritorno ed ultima sfida del 2025 prima della sosta natalizia.