Basket femminile giovanile, Ren-Auto: Under 19 corsara
La leader si conferma a Ravenna. Martedì 10 alle ore 17:40 alla palestra Carim sfida contro la Nuova Virtus Cesena
Campionato Under 19 femminile regionale
Sesta giornata – girone di ritorno
Capra Team Ravenna-Ren Auto Rimini Happy Basket 55-73 (16-19, 40-29, 61-31)
Arbitro: Massimo De Giovanni (Lugo, RA).
RAVENNA: Scopa (C) 9, Naim 20, Battaglia 6, Grossi 2, Gramellini, Borriello 10, Barai 2, Nazzani 6, Dragoni, Toti, Battista, Castaldi. All. Casadei
REN AUTO: Giorgini, Nuvoli 4, Pignieri (C) 4, Belpani, Donati, Renzi 9, Oddi 13, Cardelli 29, Biondi 4, Dedda, Bombardieri 10, Mbaye. All. Maghelli, Sansone.
Ennesima affermazione di peso della formazione Under 19 che supera a domicilio Ravenna e consolida il primo posto indiscusso in questa prima fase di qualificazione – girone B. Dopo la prossima ed ultima giornata, le ragazze di coach Andrea Maghelli affronteranno due partite di fase ad orologio.
La formazione Under 19 tornerà in campo martedì 10 febbraio alle ore 17:40 alla palestra Carim contro Nuova Virtus Cesena, ultima giornata della prima fase – qualificazione.
La formazione Under 17 tornerà in campo lunedì 09 febbraio alle ore 18:00 nella palestra Carim contro Vis Rosa Ferrara per la terza giornata – girone di andata della Fase Titolo – Girone A.