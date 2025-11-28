Altarimini

Basket femminile giovanile, Ren-Auto: Under 19 vincente

La formazione Under 17 nettamente sconfitta a Faenza

A cura di Stefano Ferri Redazione
28 novembre 2025 19:27
Rimini
Sport
Campionato Under 19 femminile regionale

Sesta giornata – girone di andata

Ren Auto Rimini Happy Basket-Capra Team Ravenna 75-36 (21-8, 43-18, 61-25)

Arbitri: Cordisco F., Barbieri G.

REN AUTO: Intorcia 8, Giorgini 2, Nuvoli 2, Pignieri 9, Belpani, Donati 2, Renzi 8, Oddi 11, Cardelli 15, Biondi 13, Dedda, Bombardieri 5. All. Maghelli, Sansone.

RAVENNA: Scopa 3, Naim 8, Battaglia 5, Grossi 2, Gramellini, Borriello 6, Bardi 1, Nazzani 1, Dragoni 4, Tofi 3, Battista 3. All. Casadei.

La formazione Under 19 tornerà in campo giovedì 4 dicembre alle ore 19.20 in trasferta contro Nuova Virtus Cesena, settima giornata di campionato - girone di andata.

Campionato Under 17 femminile Gold

Quinta giornata – girone di andata

Faenza Basket Project-Ren Auto Rimini Happy Basket 122-51

Arbitri: Riccardo Motta (Faenza), Mattia Lombardi (Faenza).

La formazione Under 17 tornerà in campo domenica 7 dicembre alle ore 11:30 in trasferta contro B.S.L. San Lazzaro, seconda giornata del girone di ritorno

