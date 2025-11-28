Basket femminile giovanile, Ren-Auto: Under 19 vincente
La formazione Under 17 nettamente sconfitta a Faenza
Campionato Under 19 femminile regionale
Sesta giornata – girone di andata
Ren Auto Rimini Happy Basket-Capra Team Ravenna 75-36 (21-8, 43-18, 61-25)
Arbitri: Cordisco F., Barbieri G.
REN AUTO: Intorcia 8, Giorgini 2, Nuvoli 2, Pignieri 9, Belpani, Donati 2, Renzi 8, Oddi 11, Cardelli 15, Biondi 13, Dedda, Bombardieri 5. All. Maghelli, Sansone.
RAVENNA: Scopa 3, Naim 8, Battaglia 5, Grossi 2, Gramellini, Borriello 6, Bardi 1, Nazzani 1, Dragoni 4, Tofi 3, Battista 3. All. Casadei.
La formazione Under 19 tornerà in campo giovedì 4 dicembre alle ore 19.20 in trasferta contro Nuova Virtus Cesena, settima giornata di campionato - girone di andata.
Campionato Under 17 femminile Gold
Quinta giornata – girone di andata
Faenza Basket Project-Ren Auto Rimini Happy Basket 122-51
Arbitri: Riccardo Motta (Faenza), Mattia Lombardi (Faenza).
La formazione Under 17 tornerà in campo domenica 7 dicembre alle ore 11:30 in trasferta contro B.S.L. San Lazzaro, seconda giornata del girone di ritorno