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Basket femminile giovanile, U19 al pre-spareggio per le Finali Nazionali

Finisce l'avventura dell'Under 17: battuto il Fiore Basket Valdarda 64-50

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
02 maggio 2026 00:04
Basket femminile giovanile, U19 al pre-spareggio per le Finali Nazionali - Andrea Maghelli
Andrea Maghelli
Sport
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Campionato Under 19 femminile 2025-2026

Fase Titolo – Girone T1

Terza giornata - girone di ritorno

Ren Auto Rimini Happy Basket-Fiore Basket Valdarda 64-50 (24-13, 39-25, 57-39)

Arbitri: Christian Danese (San Mauro Pascoli, FC), Enea Puliti (Ravenna).

REN AUTO: Intorcia, Giorgini 4, Nuvoli 2, Pignieri (C) 5, Donati, Renzi 7, Oddi 21, Cardelli 14, Biondi 7, Dedda, Pregnolato 1, Mbaye 2. All. Maghelli, Sansone.

VALDARDA: Malguzzi 4, Armani, Allievi 15, Merli 1, Bianchini, Signaroldi 3, Diagne 9, Ghiozzi, Russo 7, Bobbi (C) 8, Incanti 3. All. Massari

La Ren Auto U19 chiude con una vittoria la sua Fase Titolo superando Valdarda tra le mura amiche della Carim e si piazza definitivamente al terzo posto del Girone T1, che vale l'accesso ai pre-spareggi interregionali per inseguire il sogno delle Finali Nazionali. Le rosanero se la vedranno contro la prima classificata del Veneto, la società Lupe San Martino. La partita unica di pre-spareggio è in programma lunedì 4 maggio alle ore 19 in trasferta presso il Palazzetto dello Sport di Villadose (RO).

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