Basket femminile giovanile, U19 al pre-spareggio per le Finali Nazionali
Finisce l'avventura dell'Under 17: battuto il Fiore Basket Valdarda 64-50
Campionato Under 19 femminile 2025-2026
Fase Titolo – Girone T1
Terza giornata - girone di ritorno
Ren Auto Rimini Happy Basket-Fiore Basket Valdarda 64-50 (24-13, 39-25, 57-39)
Arbitri: Christian Danese (San Mauro Pascoli, FC), Enea Puliti (Ravenna).
REN AUTO: Intorcia, Giorgini 4, Nuvoli 2, Pignieri (C) 5, Donati, Renzi 7, Oddi 21, Cardelli 14, Biondi 7, Dedda, Pregnolato 1, Mbaye 2. All. Maghelli, Sansone.
VALDARDA: Malguzzi 4, Armani, Allievi 15, Merli 1, Bianchini, Signaroldi 3, Diagne 9, Ghiozzi, Russo 7, Bobbi (C) 8, Incanti 3. All. Massari
La Ren Auto U19 chiude con una vittoria la sua Fase Titolo superando Valdarda tra le mura amiche della Carim e si piazza definitivamente al terzo posto del Girone T1, che vale l'accesso ai pre-spareggi interregionali per inseguire il sogno delle Finali Nazionali. Le rosanero se la vedranno contro la prima classificata del Veneto, la società Lupe San Martino. La partita unica di pre-spareggio è in programma lunedì 4 maggio alle ore 19 in trasferta presso il Palazzetto dello Sport di Villadose (RO).