Basket femminile giovanile, U19 Ren-Auto vincente
Doppio impegno ravvicinato per l'Under 17: una sconfitta e una vittoria
Campionato Under 19 femminile regionale
CSI Sasso Marconi-Ren Auto Rimini Happy Basket 41-81 (parziali 9-22, 23-44, 44-71
REN AUTO: Intorcia 7, Giorgini 6, Nuvoli 5, Belpani 6, Donati 3, Bakayoko, Renzi 16, Biondi 10, Dedda (C) 5, Bombardieri 22, Talacci 1, Mbaye.
Arbitro: Roberto Tommasini (Minerbio, BO).
Percorso netto anche nella Fase Orologio per la Ren Auto Under 19 che supera agevolmente anche Sasso Marconi e termina al primo posto indiscusso il girone B. Ora si attendono novità dalla Federazione per capire come si svolgerà la successiva fase del campionato.
Campionato Under 17 femminile Gold
Fiore Basket Valdarda - Ren Auto Rimini Happy Basket 84-53 (23-8, 49-18, 61-44)
Arbitri: Loris Llixha (Piacenza), Luca Rutigliani (Fiorenzuola d'Arda, PC).
Campionato Under 17 femminile Gold
Parma Basket Project - Ren Auto Rimini Happy Basket 48-53
Arbitri: Edoardo Di Stasio (Parma), Alessandro Casacchia (Fontevivo, PR).
Doppio impegno ravvicinato per l'Under 17 di coach Andrea Maghelli. In trasferta a Valdarda le giovani rosanero faticano già dal primo tempo e, nonostante un super terzo quarto da 26-12 di parziale, alla sirena finale devono cedere il referto rosa alle padroni di casa. Appena tre giorni dopo un'altra trasferta, questa volta a Parma, che però porta il sorriso grazie ad una bella vittoria di misura.
La formazione Under 17 tornerà in campo martedì 10 marzo alle ore 19:30 in trasferta contro Vis Rosa Ferrara, terza giornata del girone di ritorno – Fase “Titolo”.