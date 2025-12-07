Basket femminile giovanile, Under 19 corsara a Cesena

Rinviato il match di San Lazzaro per la Under 17 a causa della convocazione di Maria Renzi al raduno nazionali

Campionato Under 19 femminile regionale

Settima giornata – girone di andata

Nuova Virtus Cesena-Ren Auto Rimini Happy Basket 37-55 (13-12, 22-27, 31-47)N

Arbitro: Kelvin Olaiya (Cesena).

CESENA: Reda 1, Corbara, Pettazzoni 3, Marras 15, Di Cristo 5, Fanti, Gori 8, Imbroglini 4, Severi, Vasini, Ruffolo 1, Landi. All. Chiadini, Bertozzi.

REN AUTO: Intorcia, Giorgini 4, Nuvoli 3, Pignieri (C) 5, Belpani, Renzi 7, Oddi 4, Cardelli 16, Biondi 13, Dedda, Bombardieri 3, Mbaye. All. Maghelli, Sansone.

Sesto sigillo consecutivo per la Ren Auto Under 19 che nello scontro diretto al vertice ha la meglio sul campo della Nuova Virtus Cesena, chiudendo così a punteggio pieno ed in solitaria il girone di andata. Dopo un inizio di partita contratto, le rosanero trovano maggiore scioltezza nel secondo tempo dove realizzano un parziale complessivo di 15-28.

"Siamo molto contenti per aver chiuso da imbattute la prima metà del campionato, soprattutto per le ragazze perché se lo meritano. - commenta Coach Andrea Maghelli - Fino all'intervallo abbiamo avuto poco ritmo, nonostante qualche strappo. Nel terzo quarto invece ci siamo sistemate meglio in difesa ed in attacco eravamo più fluide, la partita poi è stata più in discesa".

La formazione Under 19 tornerà in campo mercoledì 10 dicembre alle ore 19.00 presso la palestra Carim contro C.S.I. Sasso Marconi, prima giornata del girone di ritorno.

Campionato Under 17 femminile Gold

Seconda giornata – girone di ritorno

B.S.L. San Lazzaro-Ren Auto Rimini Happy Basket RINVIATA

7Ren Auto Rimini Happy Basket comunica che la seconda giornata del girone di ritorno del campionato Under 17 femminile Gold Emilia Romagna - Girone B contro B.S.L. San Lazzaro, originariamente in programma domenica 07 dicembre, è stata rinviata a data da destinarsi a seguito della convocazione di Maria Renzi al raduno nazionali. Seguiranno ulteriori comunicazioni riguardo al recupero della partita.

La formazione Under 17 tornerà in campo martedì 16 dicembre alle ore 17:40 presso la Palestra Carim contro PV Bologna A.S.D., terza giornata del girone di ritorno.